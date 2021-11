Bilan de la campagne dans Trois-Rivières : les piscines au coeur de la joute électorale

Après un long marathon de 52 jours, les candidats en lice pour la mairie de Trois-Rivières présentent leur bilan de campagne vendredi. Si le maire sortant Jean Lamarche table sur ses réalisations des deux dernières années pour inciter les gens à lui faire confiance à nouveau, la conseillère municipale sortante et candidate à la mairie Valérie Renaud-Martin mise sur son leadership et son écoute, et se présente comme la candidate du changement.