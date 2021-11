COVID-19 : inspection surprise pour des médecins albertains accusés de désinformation

Le régulateur des médecins albertains inspecte sans préavis des cliniques médicales de la province dans un effort de sévir contre les médecins qui propagent la désinformation sur la COVID-19 ou qui prescrivent des remèdes non approuvés pour le traitement de cette maladie.

Le Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta (CPSA) indique avoir mené cinq mises à l’examen reliées à des plaintes par rapport à la COVID-19 depuis le début de cette application de la loi ciblée il y a trois semaines.

Dans une déclaration envoyée jeudi à CBC/Radio-Canada, le régulateur a indiqué que ces cinq cas étaient à des stades variés du processus d’enquête, mais a décliné à fournir plus de détails sur leurs allégations.

La registraire adjointe du CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta , Susan Ulan, précise que les cinq sites ont été sélectionnés pour une inspection, car ils avaient été nommés dans le plus grand nombre de plaintes ou parce que des allégations plus graves avaient été faites à leur sujet.

Elle espère que ces menaces de mise en application de la loi agiront comme un moyen de dissuasion envers les récalcitrants. Il y a des médecins qui sont tout simplement ingérables et ceux-ci sont très rares ou l’exception.

L’outil que nous utilisons va être efficace [contre] la majorité des médecins qui sont sous passés sous notre radar. Mais il y aura toujours des cas particuliers qui sont plus réfractaires Une citation de :Dre Susan Ulan, registraire adjointe, CPSA Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta

La Dre Ulan refuse de commenter plus en détail cette affaire. Elle fait savoir néanmoins que plusieurs autres contrôles sont prévus au courant des prochaines semaines.

Quels sont les pouvoirs du CPSA?

Le CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta a annoncé ses plans d’augmenter ses efforts de mise en application de la loi dans un mémo émis le 14 octobre dernier.

L’avis décrit comment les inspecteurs arriveront sans avertissement dans les cabinets médicaux où travaillent des médecins faisant l'objet de plaintes liées à la COVID-19. Le CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta possède l’autorité de demander une ordonnance du tribunal auprès de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta si un médecin refuse une visite.

Nous n’avons pas encore vu le besoin de chercher une ordonnance du tribunal pour forcer un médecin à coopérer avec l’inspection , indique la déclaration.

Le Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta est très inquiet de l'augmentation du nombre de médecins supposément en infraction aux normes de professionnelles du CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta et des consignes de la santé publique pour la pandémie.

La loi sur la profession de la santé de l’Alberta donne l’autorité au collège de mener des inspections surprises pour enquêter sur les possibles brèches de ses normes de pratique.

Les inspecteurs peuvent interroger des témoins sous serment ou accéder à des documents comme des chartes médicales ou des échantillons médicaux.

Les enquêtes officielles menant à la découverte d’une entorse aux normes sont confiées à un tribunal disciplinaire pour déterminer la culpabilité et la pénalité des contrevenants.

Ces pénalités peuvent : restreindre la capacité d’une médecin à exercer, le suspendre ou retirer son permis d’exercice, le mettre en amende ou l’obliger à suivre des formations additionnelles.

Avec les informations de Wallis Snowdon