« Les Lévisiens veulent la continuité », croit Gilles Lehouillier

On demande à la population de nous donner ce mandat de la continuité , a lancé le maire sortant lors du dépôt de son cadre financer dans le cadre d'un dernier point de presse avant le scrutin du 7 novembre, vendredi.

Ce cadre financier permettra un contrôle de la gestion de la dette et de favoriser la qualité de vie déjà enviable de la population.

Gilles Lehouillier dit vouloir garder Lévis parmi les villes les moins taxées du Québec .

Dans l'une des rares attaques envers son adversaire, Elhadji Diarra, le maire sortant a reproché au parti Repensons Lévis de ne pas avoir déposé de cadre financier. On a voulu jouer la carte de la transparence , a-t-il dit.

Lors des dernières élections, l'équipe de Lehouillier avait remporté l'ensemble du conseil municipal. La majorité des conseillers avaient été élus sans opposition. Cette fois, Gilles Lehouillier n'a pas fixé d'objectif.

On est serein face à l'avenir , a dit le maire sortant, tout en assurant qu'il entend très peu parler de ses adversaires sur le terrain.

Cadre financier peu rigoureux

Comme maire sortant, sortir un cadre financier à moins de deux jours du scrutin démontre un manque de rigueur , croit plutôt le chef de Repensons Lévis, Elhadji Diarra.

C’est le seul candidat à la mairie qui a accès à tous les chiffres de la ville, et il remet un cadre financier à la toute dernière minute. Ça en dit long sur son manque de volonté de travailler en toute transparence avec les Lévisiennes et les Lévisiens , a indiqué M. Diarra, dans une rare attaque envers son adversaire.

Dans son bilan de campagne jeudi, le parti Repensons Lévis a indiqué avoir cogné à plus de 30 000 portes dans les 47 derniers jours. Le changement a été au coeur des revendications du parti.

Elhadji Diarra, chef du parti Repensons Lévis Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Nous avons le désir d'innover , a lancé M. Diarra, notamment sur la question des changements climatiques, dont la volonté de planter 150 000 arbres sur le territoire urbain sur 10 ans. C'est 10 fois plus de ce qui se fait actuellement , ajoute le candidat, qui souhaite aussi augmenter considérablement le nombre de bornes pour véhicules électriques.

J'avais dit en débutant ma campagne qu'il était temps de nous mobiliser et prendre le flambeau. Je le crois toujours et avec plus de conviction chaque jour .

Le candidat de Repensons Lévis ajoute aussi que sous la gouverne de Lehouillier, la dette a augmenté plus vite que la capacité de la Ville à générer de nouveaux revenus.