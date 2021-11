Une première victoire pour l’environnement aux élections municipales, dit Philippe Marquis

Le candidat à la mairie de Rouyn-Noranda, Philippe Marquis, estime qu'il y a déjà un gagnant à l'issue de la campagne électorale à Rouyn-Noranda; le thème de l'environnement a su s'imposer pour une rare fois dans une course à la mairie.

Premier candidat à avoir fait de l'environnement son thème principal, en décidant de ne pas installer de pancartes, Philippe Marquis constate dans son bilan que tous les autres aspirants à la mairie ont aussi exprimé des préoccupations pour faire de Rouyn-Noranda une ville plus verte.

C’est une victoire en soi. Et puis ça veut dire que peu importe le résultat de dimanche, j'invite tout le monde à aller voter. La question environnementale va être au centre des préoccupations. Les deux autres principaux candidats l'ont mentionné. C'est pour ça que pour moi, c'est une victoire.

De manière générale, Philippe Marquis dresse un bilan positif de sa campagne et se dit prêt à relever le défi s'il est porté au pouvoir dimanche soir. Il souligne que les préoccupations sont multiples, tant dans la ville centre que dans les quartiers ruraux.

De jaser avec tant de monde, de rencontrer tant de gens, d'avoir affaire à tant de préoccupations... Vous savez, les préoccupations d’Alternatives pour elles ou du Comité Arrêt sont différentes de l'Union des producteurs agricoles ou de celles de la Chambre de commerce. D’avoir pu rencontrer tous ces gens, moi, ça m'a beaucoup stimulé , affirme Philippe Marquis.

Rappelant que le palier municipal est le premier niveau sur lequel il est possible d’agir, Philippe Marquis a aussi fait un parallèle avec la grande conférence de la COP26 en Écosse.