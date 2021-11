Jean-Marc Belzile se dit très positif à deux jours du scrutin municipal

À deux jours du scrutin municipal, il rapporte être content d'avoir rencontré de nombreux citoyens sur le terrain et lors du porte à porte.

Ce dont je suis surtout content, c'est qu'on a abordé des enjeux qui étaient vraiment importants : en logement, en main-d'œuvre, en environnement, qu'on parle de dette également. Différents enjeux qui pour moi étaient majeurs, dont les gens souhaitaient entendre parler ici, et surtout proposer des choses pour enfin poser des gestes concrets , affirme-t-il.

Pour sa première campagne électorale, Jean-Marc Belzile estime avoir réussi à avoir une bonne visibilité auprès des citoyens même s’il ne s’était pas impliqué en politique municipale auparavant.

J’ai été sur le terrain toute la journée, j’ai été présent en ville à donner des dépliants, je suis allé voir les gens dans le porte à porte. On a été présent aussi sur les réseaux sociaux. On a fait une campagne comme on souhaitait la mener, donc pour moi c'est vraiment ça qui est important. Et je ne vois pas ça comme un désavantage, en fait on était vraiment très bien préparés et on l’est encore parce qu’il y a un dernier blitz à faire dans les 48 prochaines heures , dit-il.

Jean-Marc Belzile pense que sa présence sur le terrain a suscité un engouement. Par ailleurs, le candidat croit qu’il a pu rejoindre les citoyens en ville tout comme dans les quartiers ruraux.

Évidemment, pour moi, tous les gens de Rouyn-Noranda sont importants et je pense avoir été assez clair dans cette campagne électorale là, notamment en débutant ma campagne à Cadillac avec des gens qui, je sais, sont dynamiques. J'ai rencontré d’autres comités aussi dans d’autres endroits qui sont très dynamiques, que ce soit à Cléricy, à Beaudry, à Cloutier. On a un territoire tellement grand et il faut le considérer.

Jean-Marc Belzile compte continuer à aller à la rencontre des citoyens d’ici dimanche, et il affirme se sentir optimiste quant au scrutin.