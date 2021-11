Pêcheries Westmorland, à Cap-Pelé, entre les mains de nouveaux acheteurs

À Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick, Pêcheries Westmorland, l’un des plus importants transformateurs de produits du homard au pays, vient d’être acheté par l’entreprise Premium Brands.

Dans un communiqué qui accompagne ses résultats financiers du troisième trimestre, Premium Brands, une société canadienne, indique jeudi avoir fait l’acquisition de l’usine de Cap-Pelé, ainsi que de Maid-Rite Specialty Foods en Pennsylvanie.

Premium dit avoir déboursé 200 millions de dollars pour ces deux compagnies, mais ne précise pas le montant précis pour les installations de Cap-Pelé.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Russel Jacob, propriétaire de Pêcheries Westmorland, le 20 mai 2016. Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

En haute saison, Pêcheries Westmorland emploie 400 travailleurs au Nouveau-Brunswick.

Fondée en 1973 par Edgar Cormier, la compagnie se spécialise dans la transformation de la chair de homard et produit le homard congelé de marque Rocky Point. Elle déclare des ventes annuelles de 140 millions de dollars et exporte ses produits en Asie, en Europe et ailleurs en Amérique du Nord.

George Paleologou, le chef de la direction de Premium Brands, a vanté l’entreprise de Cap-Pelé détenue depuis 2010 par Russel Jacob, qualifiant Pêcheries Westmorland d’acteur de premier plan dans l’industrie de la transformation des produits de la mer en Amérique du Nord.

Westmorland est une compagnie très, très bien gérée, bâtie par un entrepreneur qui a beaucoup de succès. Une citation de :George Paleologou , chef de la direction, Premium Brands

L’acheteur, Premium Brands, est déjà propriétaire à 50 % (avec une coalition mi’kmaw) du géant Clearwater Seafoods, en Nouvelle-Écosse.

Il poursuit un plan d’acquisition de plusieurs entreprises de transformation du homard. En 2018, Premium avait notamment acheté la compagnie Ready Seafood, dans le Maine.