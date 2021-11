Edmonton accueillera bientôt son premier site culturel autochtone urbain

Le parc Whitemud, à Edmonton, accueillera bientôt le kihciy askiy, qui signifie terre sacrée, un des premiers sites culturels autochtones urbains au Canada. Le kihciy askiy sera un lieu où la communauté autochtone pourra organiser des cérémonies et des sueries et cultiver des herbes médicinales.

Le projet de 4,5 millions de dollars représente une occasion unique pour la Ville de prendre des mesures significatives en faveur de la réconciliation en créant des espaces accessibles par les transports en commun au cœur d'Edmonton.

En ce moment nous sommes les seuls qui doivent sortir de la ville pour faire nos cérémonies. Nous n’avons pas de mosquée ou de cathédrale , indique Lewis Cardinal, Chef de projet du kihciy askiy. Mais maintenant nous avons le kihciy askiy alors nous sommes très contents.

Selon lui, avoir un centre au coeur de la ville était nécessaire, puisque les plus jeunes générations s'y installent de plus en plus.

Briser l'ignorance

Le site sera un lieu sûr pour la communauté autochtone, mais aussi pour les non-autochtones qui veulent accéder aux enseignements culturels dans un espace inclusif.

En plus de l'urgence et de la nécessité de servir la communauté autochtone d'Edmonton pour ses besoins spirituels et culturels, nous avons aussi [...] le besoin d'offrir l’opportunité aux non-autochtones d'apprendre, de participer et de mieux comprendre de notre façon de vivre spirituelle et traditionnelle , indique Lewis Cardinal.

C'est un excellent moyen de contribuer à faire tomber les barrières créées par l'ignorance. Une citation de :Lewis Cardinal, Chef de projet du kihciy askiy

En septembre, une cérémonie de bénédiction du sol a eu lieu afin de demander à la Terre Mère la permission de construire sur le terrain et ainsi marquer le début de la construction.

Ron Walker, directeur général du Centre de l’amitié autochtone du Canada, explique qu’il est difficile de trouver un endroit approprié dans la ville, puisque ce dernier doit être le plus calme possible.

Tu veux que ce soit un endroit où tu peux réfléchir et te concentrer sur tes prières et ce que tu fais , note-t-il. Il espère que les précautions nécessaires seront prises pour rendre le site urbain de 4,5 hectares plus sacré.

Construction du site

La construction du site urbain devrait durer entre 18 et 24 mois.

Le conseil des aînés qui chapeaute le projet demande à la Ville de s'assurer que les travailleurs et entreprises autochtones participent à la construction.

Le site culturel kihciy askiy devrait comprendre une zone circulaire pouvant accueillir quatre sueries et un dispositif permanent de chauffage des pierres de cérémonie avec une source d'eau, ainsi qu'une zone circulaire pour les tipis et un foyer permanent pour les cérémonies.

Le pavillon kihciy inclura des toilettes, des vestiaires, une salle de rassemblement et un espace de rangement pour les articles de cérémonie. Photo : Ville d'Edmonton

Il devrait également inclure une grande zone de rassemblement sous une tente pour les fêtes cérémonielles et les enseignements culturels, ainsi que le pavillon kihciy askiy avec des toilettes, des vestiaires, une salle de rassemblement et un espace de rangement pour les articles de cérémonie.

Il y aura également des places de stationnement et un accès pour les véhicules d'intervention d'urgence.

Un bâtiment de rangement avec un amphithéâtre intégré, ainsi que des aménagements paysagers et des sentiers de promenade supplémentaires devraient être ajoutés dans des étapes subséquentes.

À terme, un bâtiment de rangement avec un amphithéâtre intégré devrait être construit sur le terrain. Photo : Ville d'Edmonton

Le projet est né en 2006, lorsque la Ville a reçu une proposition de l'Edmonton Indigenous Cultural Resource Counsel visant à créer un site permanent pour des événements culturels autochtones et des expériences d'apprentissage pour les autochtones et les non-autochtones.

Le plan a été modifié en 2009 pour inclure le kihciy askiy et, en 2011, le conseil municipal a approuvé le financement de la conception et de la première phase de construction.

En 2020, la Ville a commencé à travailler avec le Centre du savoir et de la sagesse autochtone.

Les participants au projet espèrent inspirer d’autres métropoles à suivre leur initiative « unique ».