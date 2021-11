Des retraités à la rescousse des hôpitaux estriens

L'infirmière de formation et gestionnaire Johanne Breton indique en avoir récemment intégré plusieurs dans son équipe.

Au début de l’été, on était très inquiets. Quand je suis allée chercher les retraités, c’est qu’on avait vraiment un bris de service. On essayait de trouver des solutions et on n’en trouvait pas. C’est sûr que l’équipe médicale était préoccupée, anxieuse , se rappelle la gestionnaire.

Avec l'aide des retraitées, l’été a fini par bien se dérouler.

Je les apprécie tellement, ça n’a pas de bon sens. Si elles n’étaient pas là, je ne sais pas ce que je ferais. [...] J’apprécie beaucoup le travail qu’elles font et j’essaie de les traiter aux petits oignons. Une citation de :Johanne Breton, gestionnaire au CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

La pandémie a augmenté les besoins de main-d'œuvre, mais a aussi aidé à attirer des personnes à la retraite, souligne la gestionnaire. Il y en a qui avaient des sorties, qui avaient des cours, il y avait toutes sortes de choses. Tu pouvais aller au restaurant, tu pouvais voyager. Il y en a qui ont dit : "Moi, j’aime autant retourner au travail que ne rien faire", car c’était un peu ça, les gens s’ennuyaient.

Retrouver les meilleures facettes du métier

Micheline Gagné travaille à la clinique des grossesses à risque de l'Hôpital Fleurimont. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Micheline Gagné fait partie des nouvelles recrues de Johanne Breton. L’infirmière spécialisée en maternité cumule 39 ans d’expérience et était à la retraite depuis quatre ans et demi. Elle est maintenant de retour dans la clinique de grossesse à risque de l'Hôpital Fleurimont deux jours par semaine.

Johanne, une de mes amies, m’a téléphoné pour m’offrir de venir aider pour l’été. [...] J’ai accepté. Je ne serais pas revenue au travail tout de suite quand j’ai fini, mais j’ai pris un bon temps de repos, et j’avais le goût de revenir voir les patientes, ça a toujours été mon dada, l’obstétrique! , s’exclame-t-elle.

Travailler dans une clinique lui permet de retrouver ce qu’elle aimait le plus de son métier.

Travailler sur les étages, parce que je travaillais sur l’étage de maternité, c’est beaucoup plus stressant que de travailler à la clinique. Là, j’ai plus de temps à prendre avec les patients, ce que j’avais moins quand je travaillais sur l’étage. Ça, ça me plaît beaucoup. C’est sûr aussi que de revoir les gens avec qui j’ai travaillé et de refaire partie d’une équipe, j’ai apprécié ça aussi , explique-t-elle.

[Avant ma retraite], je m’occupais beaucoup du personnel, un peu moins des patients. Maintenant, je m’occupe juste du patient. [...] Ça m’avait manqué dans les dernières années. Une citation de :Micheline Gagné, infirmière

Linda Morissette est elle aussi revenue dans les rangs du réseau de la santé pendant l’été. Après avoir travaillé pendant 16 ans à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins comme coordonnatrice en activités de soins, l’infirmière a voulu participer à l’effort de vaccination.

Linda Morissette est venue aider à vacciner la population contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Après 10 ans de retraite, que j’appréciais d’ailleurs, j’ai senti l’appel des politiciens, de notre premier ministre, du ministre de la Santé , indique-t-elle.

Je me suis sentie appelée, et redevable au système qui m’avait quand même formée pour travailler. Je suis encore en bonne santé et j’avais un besoin de me réconcilier avec ma profession. Une citation de :Linda Morissette, infirmière

Comme gestionnaire, elle avait en effet trouvé ses dernières années de travail ardues. Les situations étaient aussi difficiles qu’elles le sont aujourd’hui. J’ai trouvé difficile de demander à mes pairs de faire souvent du temps supplémentaire obligatoire, étant donné qu’ici, c’est une très petite région, et on connaît la vie personnelle des employés.

Elle soutient avoir beaucoup aimé retrouver un contact avec le public au centre de vaccination. Il y a vraiment une ambiance particulière, car tout le monde ne se sent pas obligé de travailler, mais ils le font. On se sent vraiment utile parce qu’on veut terminer cette pandémie.

Même si elle a l’intention de retourner à sa retraite pour voyager dès la fin de la vaccination contre la COVID-19, elle se dit prête à revenir aider en cas de besoin. Je vais me laisser disponible si jamais on a une autre épidémie, ce que je ne souhaite pas, mais si on avait des besoins particuliers, comme un troisième vaccin [...] je serais disponible pour le faire!

Former la relève

Les travailleurs retraités viennent aussi avec un atout précieux : leur expérience. Ils représentent des mentors d'exception pour la relève.

J’ai entraîné une nouvelle infirmière qui était avec nous en juillet. Je lui ai fait part de mon expérience. Je pense qu’elle était contente , souligne Micheline Gagné.

Johanne Breton peut en témoigner : ce partage de savoir est bien reçu par la relève. Je trouve ça dommage que les gens partent avec toute l’expérience qu’ils ont. On ne peut pas transférer ça, sinon. Là, on a eu l’occasion, car on a eu une étudiante infirmière qui a fait son examen de l’Ordre la semaine dernière. Micheline en a profité pour partager son savoir. [...] Je trouvais ça super le fun, et en plus, cette étudiante-là, elle buvait de l’information!

Il y a de la place pour les retraités, et en même temps, ils peuvent partager leur savoir, leur expérience, c’est riche , conclut Johanne Breton.