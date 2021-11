Des personnes appellent à verser l’argent prévu pour le voyage du pape aux survivants

La visite du pape au Canada, annoncée la semaine dernière par le Vatican, occasionnera des coûts, et selon plusieurs personnes l’argent devrait plutôt être versé aux victimes des pensionnats pour Autochtones.

Cet argent devrait revenir aux survivants affirme Madeleine Whitehawk, une membre de la Première Nation Cote, en Saskatchewan Le Vatican est riche. Ils ont une dette envers nous après ce qu’ils ont fait.

Ils n’ont pas eu un comportement honorable. Demander pardon n’est pas suffisant , ajoute-t-elle.

Les coûts de ces voyages, souvent assumés par plusieurs paliers de gouvernement, les églises locales et ainsi que des campagnes de financement, s'élèvent à plusieurs millions de dollars.

Au Canada, des visites papales en 1984 et 2002 avaient coûté respectivement 50 millions et 67 millions de dollars.

Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2015 recommandait des excuses de la part du pape, sur le territoire même et en l’espace d’un an.

Pour l'ancienne commissaire de la Comission de Vérité et Réconciliation, Marie Wilson, cette nouvelle, bien qu'attendue depuis longtemps, doit cependant s'inscrire dans une démarche concrète.

Ce ne sont que des paroles en l’air si elles ne sont pas accompagnées d’actions concrètes. Il faut s'efforcer de faire amende honorable propose-t-elle.

Des compensations directes, peu probables

Bien qu'elles soient espérées par plusieurs, des compensations directes du Vatican sont peu probables, selon Gerald Posner, auteur du livre God’s Bankers (Les banquiers de Dieu).

Même si, selon lui le Vatican possède des dizaines de milliards de dollars en actifs et pourrait se le permettre, cela est cependant hautement improbable, affirme-t-il.

Le Vatican a été le seul État européen, rappelle M. Posner, à décliner l'invitation à participer à des discussions sur les réparations aux familles des victimes de l’Holocauste après la Seconde Guerre mondiale.

Ils sont toujours craintifs, non seulement de l’image qu'ils projettent au reste du monde, mais aussi des survivants de ces tragédies; ils s’assurent de ne pas verser d’argent. C’est leur Modus operandi. Si le pape François brisait cela, ce serait étonnant. Mais c’est peu probable , croit-il.

Plutôt qu'une visite, l'auteur suggère un appel du pape par Zoom, afin que le prix du voyage soit versé aux survivants.

En septembre, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a présenté ses premières excuses aux survivants des pensionnats pour Autochtones. Ils se sont engagés à verser 30 millions de dollars aux victimes pour favoriser le processus de guérison et de réconciliation.

Selon les informations de Jason Warick