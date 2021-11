Semaine de reconnaissance des traités : encore beaucoup à faire

Dans le cadre de la sixième Semaine annuelle de reconnaissance des traités, les élèves et le public étaient invités à participer à des activités d’information afin de mieux comprendre le droit issu des traités, les relations découlant de ceux-ci et leur pertinence aujourd’hui.

Le gouvernement ontarien indique que les traités sont des accords juridiquement contraignants qui définissent les droits, les responsabilités et les relations des Premières Nations et de la Couronne.

L’aîné Richard Meilleur du Centre Louis-Riel du Collège Boréal estime qu'il est important que les Ontariens, autochtones ou non-autochtones, comprennent la signification des traités.

Un tipi est dressé dans l'espace extérieur du Collège Boréal. Photo : Centre d’éducation autochtone Louis-Riel

C’est pour s’accorder ensemble, progresser pour le futur et travailler ensemble avec du respect et de l’amour entre les deux peuples pour garder notre Terre en bon état, pour garder notre eau , dit-il.

M. Meilleur rappelle que le gouvernement doit consulter les Premières Nations quand de nouveaux développements miniers, par exemple, sont proposés sur leurs territoires.

L’aîné se dit d’accord avec le gouvernement qu’une plus grande compréhension des accords fait partie de la réconciliation.

Par contre, M. Meilleur souligne que le processus prendra encore du temps et il appelle au gouvernement à en faire plus.

Il souligne notamment les montants d’argent dérisoires versés à des Premières Nations comme compensation, des montants qui ont été fixés dans les traités il y a plus de 100 ans.

C’est toujours resté au même prix à 4 ou 5 dollars et ça n’a jamais augmenté. Il faut qu’on regarde ça et mette ça égal le plus vite possible, pas seulement faire des promesses et il n’y a rien qui arrive , mentionne-t-il.

Le ministre des Affaires autochtones, Greg Rickford, a déclaré dans un communiqué, que son gouvernement est déterminé à renforcer les relations équitables et respectueuses avec les partenaires et les communautés autochtones, afin de permettre un meilleur avenir pour tous les Ontariens.