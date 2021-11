Une commission indépendante sur les caribous du Québec à l’hiver 2022

La commission consiste en une série d'audiences publiques dans certaines régions où vivent les caribous, notamment Charlevoix, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et la Gaspésie.

Des communautés autochtones ainsi que des résidents de ces régions seront consultés sur deux scénarios de gestion de l'habitat des caribous. Les résidents des autres régions pourront également produire un mémoire.

Nancy Gélinas, doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique à l’Université Laval et professeure-chercheuse en économie forestière, présidera la commission.

Elle émettra des recommandations et un rapport à la suite de ces rencontres.

Pas de stratégie avant 2024

Cette annonce vient vraisemblablement confirmer les révélations de Radio-Canada selon lesquelles la Coalition avenir Québec (CAQ) n'aurait pas l'intention de présenter de stratégie de protection de l'habitat du caribou forestier et montagnard avant 2024.

Au printemps dernier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) promettait pourtant le dépôt d'une nouvelle stratégie d'ici la fin de l'année 2021.

Un groupe de caribous forestiers Photo : Courtoisie, MFFP

Une population en déclin

Ces délais sont vertement critiqués, notamment par les communautés autochtones et les experts dans le domaine.

Ils déplorent que, pendant ces reports, des hardes de caribous forestiers et montagnards se meurent sur le territoire québécois, qui compte au total entre 6000 et 8500 individus.

Outre Val-d'Or, où on ne dénombre plus que sept caribous, les hardes de Charlevoix et de la Gaspésie ont atteint des seuils critiques, avec respectivement une vingtaine et une quarantaine de bêtes toujours en vie, selon les plus récents inventaires du MFFP. La population du réservoir Pipmuacan, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, montre aussi des signes inquiétants, notamment en raison de la dégradation de l'habitat par les coupes forestières.

Dans la foulée de la création de la commission, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, annonce le retrait de près de 155 000 hectares (1550 km2) de superficie forestière paludifiée de sa planification au bénéfice du caribou.

