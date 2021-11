La mairesse sortante affronte une conseillère sortante à la mairie de L’Isle-Verte

La mairesse sortante de L'Isle-Verte, Ginette Caron, affronte la conseillère sortante, Sophie Sirois, dans la course à la mairie de L'Isle-Verte. Les enjeux de la circulation dans le village, du logement et du développement local sont ceux qui retiennent l'attention des candidates.

Ginette Caron tente de renouveler son mandat à la mairie pour une première fois. Elle a également été conseillère municipale avant d'être élue mairesse, en 2017.

Mme Caron est propriétaire d'un magasin de distribution alimentaire à Trois-Pistoles.

De son côté, Sophie Sirois tente pour la première fois de se faire élire comme mairesse de L'Isle-Verte. Elle y est conseillère depuis 2017.

Mme Sirois est directrice générale de la résidence pour aînés le Manoir Saint-Antonin.

Développement local

Les deux candidates proposent des idées similaires pour améliorer l'offre de services disponibles dans la municipalité.

J'ai un plan au niveau des parcs à L'Isle-Verte afin d'amener des aménagements de jeux pour les enfants de 3 à 5 ans. On a beaucoup de jeunes familles qui s'installent à L'Isle-Verte. Une citation de :Sophie Sirois, conseillère sortante et candidate à la mairie de L'Isle-Verte

Elle compte aussi encourager des promoteurs à venir s'installer dans le parc industriel de la municipalité et à présenter des projets de construction domiciliaire pour diversifier l'offre en logement.

Mme Sirois aimerait aussi poursuivre le travail entamé pour la construction d'une nouvelle résidence pour aînés.

La Municipalité de L'Isle-Verte souhaite réaménager certaines portions de la route 132 sur son territoire pour y réduire la limite de vitesse. (Archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

De son côté, Ginette Caron assure que sa priorité est de travailler à conserver la vitalisation de L'Isle-Verte et d'éviter que le village devienne un dortoir.

L'Isle-Verte, on est un village dynamique, vitalisé, et il faut faire des efforts pour garder ce qu'on a. Une citation de :Ginette Caron, mairesse sortante et candidate à la mairie de L'Isle-Verte

Elle souhaite elle aussi faire la promotion du parc industriel pour continuer son développement et soutenir les entrepreneurs.

Mme Caron compte également s'assurer que les jeunes disposent de services qui leur sont destinés. Elle cite en exemple la patinoire neuve qui a été récemment installée dans la municipalité.

La résidence pour personnes âgées Villa Rose des Vents, à L'Isle-Verte Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

En ce qui a trait au logement, la mairesse sortante souligne que la Municipalité est l'un des partenaires financiers de la Villa Rose des Vents, qui doit construire une nouvelle résidence pour aînés à L'Isle-Verte. Ginette Caron compte aussi travailler sur des projets de logements sociaux.

Circulation dans le village

Les questions de la circulation dans le village et de l'état des infrastructures routières font également partie des priorités des deux candidates.

Ginette Caron veut poursuivre le projet de réaménagement de la route 132 dans le village. L'un des objectifs de cette initiative est de réaménager la chaussée, notamment par l'ajout d'îlots centraux, pour encourager les conducteurs à réduire leur vitesse et pour favoriser le transport actif.

Une demande a aussi été formulée au ministère des Transports pour abaisser la limite de vitesse dans le village.

La mairesse sortante de L'Isle-Verte et candidate à la mairie, Ginette Caron (Archives) Photo : Courtoisie Ginette Caron

Si elle est élue comme mairesse, Sophie Sirois compte elle aussi veiller à la réalisation de ce projet.

Dans la même optique, pendant le dernier mandat du conseil, un projet de résolution avait été adopté en 2021 pour interdire la circulation des camions lourds sur le territoire de la municipalité.

Par contre, le conseil a finalement choisi de ne pas aller de l'avant avec l'imposition d'une telle réglementation puisque de nombreux citoyens s'étaient prononcés contre ce projet, selon mesdames Sirois et Caron.

Les résidents n'étaient pas d'accord. [...] Ils ont dit non et il faut entendre les résidents , soutient Ginette Caron à sujet.

La candidate à la mairie de L'Isle-Verte et conseillère municipale sortante, Sophie Sirois Photo : Facebook / Sophie Sirois

De son côté, Sophie Sirois rappelle qu'elle était contre ce projet de résolution, qui comptait interdire la circulation des camions lourds.

Je me suis battue contre ce projet-là parce que ça éliminait les camionneurs et que ça nuisait à notre économie et à nos commerces qui sont sur la [route] 132, etc. , affirme-t-elle. Elle reconnaît toutefois que Mme Caron a mis ce projet de résolution sur la glace quand des citoyens se sont prononcés contre ce dernier.

Malgré leur désaccord sur cette question, les deux candidates mentionnent que cette question n'est pas ce qui les a motivées à présenter leur candidature à la mairie. Le climat de travail est demeuré sain à la table du conseil pendant le dernier mandat.

Je me sens fébrile, mais très confiante. J'ai hâte à dimanche soir. Je [fais confiance aux] citoyens de L'Isle-Verte qui ont confiance en moi , affirme Ginette Caron sur la façon dont elle anticipe les prochaines heures.