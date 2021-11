Allégations de discrimination dans les usines du manufacturier d’autobus New Flyer

L’organisation Jobs to Move America, qui milite pour l’équité dans les lieux de travail, a publié une annonce dans le Winnipeg Free Press. Celle-ci répertorie des plaintes des travailleurs, dont des allégations selon lesquelles les travailleurs noirs et latino-américains sont moins bien payés et que des injures racistes sont utilisées dans les usines.

Craig Mosby affirme qu’il a travaillé pendant quatre ans dans l’usine de New Flyer, dans la communauté d’Ontario, en Californie, et que l'entreprise a détruit [sa] vie .

Pour un profit, ils se foutaient de ce qu’ils faisaient de ma vie. Et ils l’ont, leur argent, mais regardez ce qu’ils m’ont fait , lance-t-il.

M. Mosby a quitté l’Alabama pour la Californie dans l’espoir d’échapper au racisme en travaillant dans l’usine de l’entreprise canadienne.

Je suis un homme noir, c’est les États-Unis , déclare-t-il. J’ai 50 et quelques années, c’est dur. Je voulais donner une meilleure occasion à mes enfants. Je pensais, avec mes recherches, que c’était une bonne occasion.

Craig Mosby a été l’un des premiers employés de l’usine. Il dit qu’il a formé de nombreuses personnes qui sont devenues ses superviseurs.

Initialement, la main-d’œuvre était diversifiée, poursuit-il, mais, avec le temps, des travailleurs noirs et latino-américains ont été remplacés par des ouvriers blancs.

M. Mosby est un ancien militaire qui souffre du syndrome de stress post-traumatique. Lorsqu’il a été mis à pied en 2017, il a subi une crise et dû être hospitalisé.

Il souhaite que l’entreprise soit tenue responsable du traitement qu’il a subi.

Une campagne de syndicalisation agressive

Dans une déclaration, New Flyer affirme prendre toute allégation de racisme, de sexisme, de culture du travail toxique et d’inégalité salariale au sérieux. Elle affirme qu'elle enquête sur tout signalement d’incident de cette nature.

Le président-directeur général de NFI Group inc., Paul Soubry, soutient que Jobs to Move America et d’autres groupes tiennent des propos dénigrants sur New Flyer depuis cinq ans.

Selon lui, ces propos sont tenus dans le cadre d’une campagne corporative agressive […] pour mettre de la pression, publiquement, sur NFI pour qu’elle accepte la syndicalisation des travailleurs dans les lieux non syndiqués .

La directrice de la région du sud de Jobs to Move America, Erica Iheme, rétorque que les préoccupations des travailleurs parlent par elles-mêmes.

Ce ne sont pas les seuls problèmes des usines de New Flyer aux États-Unis, mais ils sont tellement urgents que ces travailleurs ont décidé de prendre la parole , affirme-t-elle.

Mme Iheme souhaite que New Flyer signe une entente de bienfait communautaire avec les communautés où sont situées ses installations et qu’elle s’engage par écrit à ne pas interférer avec la syndicalisation de ses usines.

Dans une déclaration, New Flyer dit qu'elle ne s’oppose pas à la syndicalisation et que 78 % de ses travailleurs en Amérique du Nord sont syndiqués. New Flyer n’est pas antisyndicat, nous sommes plutôt en faveur du choix de l’employé , indique-t-elle.

Avec les informations de Sheila North et de Cameron MacLean