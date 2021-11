Au désarroi des élus de Cochrane, le gouvernement ontarien a choisi la ville de Timmins comme terminus du train de passagers entre Toronto et le nord de la province, dont la remise en service est prévue pour 2025.

La ministre des Transports de l'Ontario, Caroline Mulroney, en a fait l'annonce sur sa page Facebook jeudi.

Le nouveau président de la Commission de transport Ontario Northland (CTON), Alan Spacek, a confirmé la décision du gouvernement, tout en précisant que CTON allait desservir l’ensemble de la région, d’une façon ou d’une autre.

Alan Spacek, ancien maire de Kapuskasing (Archives) Photo : Radio-Canada / Radio-Canada/Yvon Thériault

L’ancien train de passagers, le Northlander, se rendait jusqu’à Cochrane. Le service a été annulé en 2012. Le retour d’un train comme le Northlander était l'une des promesses électorales de Doug Ford.

Une décision critiquée

Deux élus de Cochrane ne comprennent pas pourquoi la ville de Timmins a été choisie comme terminus.

Bien entendu, en tant que grande ville du Nord, Timmins devrait avoir accès au service de train , explique le député provincial John Vanthof.

Mais toute l’infrastructure est à Cochrane. Alors il faudrait concevoir une route qui relie les deux villes , estime-t-il.

Le député néo-démocrate ontarien John Vanthof de la circonscription de Temiskaming-Cochrane. (Archives) Photo : Radio-Canada / CBC

Selon le député, un train qui s’arrête à Timmins crée des complications majeures pour les communautés autochtones qui voyagent par le Polar Bear Express.

Les Premières Nations de la baie d’Hudson devront trouver une façon de se déplacer de Cochrane à Timmins en autobus au lieu de pouvoir profiter d’un transfert de train entre le Northlander et le Polar Bear Express. Une citation de :John Vanthof, député provincial de Timiskaming-Cochrane

Le conseiller municipal de Cochrane Daniel Delisle est également préoccupé par les répercussions de ce choix sur le déplacement des communautés autochtones du Nord.

Le conseiller municipal de Cochrane Daniel Bélisle Photo : Ville de Cochrane

La plupart des membres des Premières Nations vont recevoir des soins médicaux à Kingston. Alors ça n'a pas de sens pour eux de prendre ce train qui longera la route de Timmins à Toronto , illustre-t-il.

Ça sent les élections à plein nez

Les deux élus de Cochrane croient fermement que la politique a joué un rôle dans cette décision.

Ce n’est pas une bonne décision d’affaires, parce qu’il faudra réinstaller les rails de chemin de fer à Timmins, ça va coûter des millions de dollars. Et les garages pour les trains sont à Cochrane , argumente le conseiller Delisle.

Que cette décision ait été prise 200 jours avant les élections provinciales démontre que c’est plus une tactique politique qu’un plan logistique. Une citation de :John Vanthof, député néo-démocrate de la circonscription de Temiskaming-Cochrane

Les deux hommes soutiennent que le gouvernement Ford a cherché à donner un coup de pouce au maire de Timmins, George Pirie, qui a récemment annoncé sa candidature aux élections provinciales de juin 2022, sous la bannière progressiste-conservatrice.

Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford (gauche); le maire et candidat conservateur provincial George Pirie (droite). (Archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ça sent les élections à plein nez insiste M. Delisle. Ils veulent pomper de l’argent à Timmins pour sortir le député provincial néo-démocrate Gilles Bisson de là. C’est de la politique pure et dure.

Encore en phase préliminaire

Depuis le début de son mandat, le gouvernement Ford a investi 5 millions de dollars pour mener une étude de faisabilité pour la relance du train de passagers du Nord-Est.

Timmins a une grande population , explique Nick Eakins, un porte-parole du ministère des Transports dans un courriel. Il y a beaucoup d’emplois, c’est un endroit central dans le Nord de l’Ontario.

Nous sommes encore en train d’évaluer la route , poursuit-il. On veut s’assurer de bien faire les choses et on ne veut pas prendre de raccourci.

Selon ce porte-parole, le ministère des Transports n’a pas nécessairement écarté l’option de lier Cochrane au futur train de passagers du Nord-Est de l’Ontario.