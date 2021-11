Bilan COVID-19 : 39 nouveaux cas à Ottawa et 12 en Outaouais

Ottawa enregistre sa plus forte hausse de cas de COVID-19 de la semaine avec 39 infections de plus que la veille. De l'autre côté de la rivière des Outaouais, on compte une douzaine de nouveaux cas.

Le nombre de nouvelles infections à Ottawa dépasse de 11 la moyenne de la semaine qui se situe à 28. Vendredi, 39 cas de COVID-19 ont été rapportés par Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ).

Les hospitalisations ont légèrement augmenté depuis la vieille, passant de 11 à 14 personnes, mais aucun patient ne se trouve aux soins intensifs.

Depuis le printemps 2020, 30 994 Ottaviens ont contracté le virus et 604 en sont décédés. Selon SPO, il y aurait 220 cas actifs au sein de la population.

Toujours selon les données de SPOSanté publique Ottawa , les personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées ont huit fois plus de chances de contracter le coronavirus que les personnes ayant reçu les deux doses du vaccin.

Dans toute la province, on a enregistré 563 cas et cinq décès de plus. Un tel sommet n'avait pas été atteint depuis le 9 octobre dernier. Cette nouvelle donnée vient confirmer que l'Ontario se retrouve bel et bien avec une nouvelle hausse de cas.

12 nouveaux cas en Outaouais

En Outaouais, douze infections viennent s'ajouter au bilan qui porte maintenant à 14 294 le nombre de résidents ayant attrapé la COVID-19 pendant la pandémie.

Le dernier décès remonte au 27 octobre dernier et le nombre de morts s'élève toujours à 223.

L'Institut national de santé publique du Québec soutient qu'il y a toujours 52 cas de COVID-19 actifs en Outaouais.

Dans la province, 571 cas et un décès supplémentaire ont été répertoriés. Depuis jeudi, 21 personnes ont été hospitalisées, mais 22 autres ont pu quitter l'hôpital ce qui porte à 240 le nombre de Québécois hospitalisés en raison du coronavirus.

Plus de détails à venir.