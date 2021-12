La spiritualité et les symboles dans l’art d’Anne-Claire Joffroy

À l’aide d’un compas, Anne-Claire Joffroy juxtapose sur un fond noir une série de cercles identiques afin de reproduire un schéma géométrique appelé fleur de vie. C’est avec en tête cette rosace, adoptée par plusieurs religions et cultures, qu’elle amorce chacune de ses peintures.

« Le point de départ peut être n’importe quoi, une déesse, un symbole comme le cube de Métatron et ça devient le point de départ du tableau et tout se construit autour. »

Anne-Claire Joffroy utilise également des cartes d’oracle afin d’obtenir une autre perspective orientée par exemple sur des cultures et religions anciennes ou modernes.

« Ça va me donner un environnement, ça va me donner une direction, une culture dans laquelle je peux m’engouffrer et trouver des symboles, un environnement culturel, de couleurs, de symboles, de végétaux et d’animaux qui vont venir et qui vont m’inspirer tout un univers. »