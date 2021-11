Tout est différent, de Caracol : thérapie par le soleil

Caracol émerge de la pandémie avec Tout est différent, son premier album entièrement en français depuis huit ans. Sur ce cinquième opus, lancé vendredi, la musicienne a voulu combattre la morosité des 18 derniers mois avec des chansons gorgées de vitamine D et un son qui marque un retour vers ses racines reggae, funk et soul tout en restant très actuel.

La chanteuse et multi-instrumentiste affirme sans détour que la création de cet album a été une véritable bouée de sauvetage pour elle dans la dernière année et demie. La pandémie a coïncidé avec une série de drames dans son entourage et dans sa vie personnelle – ruptures, tentatives de suicide, perte de communication avec ses proches – qui ont laissé la chanteuse en manque de soleil.

Je voulais que ce soit un album positif, qui fait du bien aux gens. Je n’avais vraiment pas le goût de tomber dans la déprime, bien que dans ma vie et dans celle des gens qui m’entouraient pendant l'écriture de l’album, il y a beaucoup de choses difficiles qui se sont passées , explique Caracol, jointe par téléphone.

C’est grâce à [l’album] que j’ai pu traverser tout ça harmonieusement, parce que j’étais concentrée sur mon travail. [...] Je pense que c’était une forme de protection quelque part.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

De Quiet Mike à KNLO, des collaborations en or

Le retour de Caracol sur disque est également marqué par de nombreuses collaborations avec des artistes de l’heure, à commencer par Quiet Mike, concepteur rythmique associé à FouKi.

La touche moderne de ce dernier se fait entendre sur plusieurs titres de l’album, notamment sur Moto, sur laquelle apparaît aussi le groupe Ragers; une véritable chanson-velcro teintée d’une insouciance libératrice. [Quiet Mike] est un gars qui vient du rap, mais qui aime beaucoup aussi le reggae et la pop. Ça a vraiment amené un vent de fraîcheur , affirme la chanteuse.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

L’influence du reggae est omniprésente sur Tout est différent; un clin d'œil aux débuts de Caracol. J’ai beaucoup reconnecté avec mes racines reggae, avec des petites touches un peu world. J’ai commencé en tant que choriste dans des groupes de reggae [...] et c’est un aspect que j’avais vraiment mis de côté, mais là j’ai senti que ça me ferait du bien à moi et que ça allait faire du bien à tout le monde.

Les collaborations visent toutes dans le mille, que ce soit Vodka, avec Eli Rose; Infini, avec Mike Clay, du groupe Clay and Friends, ou encore Eden, avec KNLO, qui débute avec un riff de basse ultra funky pour se métamorphoser en véritable banger qui rappelle les productions de Kaytranada.

Pour la production, Caracol a aussi renoué avec le producteur Seb Ruban, collaborateur de longue date (et copain de la chanteuse), qui a déjà travaillé avec des artistes comme Champion, Ariane Moffatt, Brown, Radio Radio et les Dead Obies.

Tout est différent

Caracol a changé depuis le début de la pandémie, d’où le titre de l’album, Tout est différent. J’ai l’impression qu’il y a un avant et un après. Je ne parle pas de la pandémie, mais de tous les événements qui se sont passés pendant cette période-là. Ma vie a changé, mon regard sur la vie a changé , affirme-t-elle.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Si la plupart des 11 nouveaux titres tirent le public vers le haut, l'album comprend tout de même quelques chansons plus sombres. Mais Caracol affirme que ses collaborateurs et collaboratrices l’ont beaucoup aidée à regarder vers la lumière et à faire des chansons où il n’y a pas de gros double sens, où [elle] n’essaie pas de passer un message .