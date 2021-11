Une mise à jour de la preuve vaccinale sur l’application VaxiCode

L’application VaxiCode est disponible au Québec depuis le 25 août pour fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 dans les lieux publics . Une indication apparaît dans l’application lorsque la version téléchargée n’est plus à jour.

La directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue, Katia Châteauvert, conseille de mettre à jour la version actuelle de la preuve de vaccination dans l’application VaxiCode.

Il nous a été amené une situation où lorsque la personne utilisait son code pour avoir accès à un lieu public, au bas de son code QR il était inscrit qu’il y avait une mise à jour à faire. Nous avons fait des vérifications et ce sont des mises à jour qui peuvent arriver de façon régulière , explique-t-elle.

Un lien mène vers le portail libre-service  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement du Québec pour télécharger une nouvelle preuve.

Bilan de la vaccination contre la COVID-19

La campagne de vaccination pour la troisième dose de vaccin contre la COVID-19 ou dose de rappel s’est terminée la semaine dernière dans les CHSLD de l'Abitibi-Témiscamingue.

La vaccination se poursuit dans les ressources pour personnes âgées (RPA) et ressources intermédiaires qui hébergent des personnes âgées.

1ère dose : 86,6 % des personnes âgées de 12 ans et plus

2e dose : 86,4% des personnes âgées de 12 ans et plus

2805 personnes ont reçu une troisième dose dans la région.

Données présentées par le CISSS-AT jeudi

Aucun nouveau cas n'a été rapporté vendredi en Abitibi-Témiscamingue. À Rouyn-Noranda quatre cas confirmés sont actifs, un autre se trouve dans la MRC d'Abitibi-Ouest et le dernier dans la Vallée-de-l'Or.

Une personne est hospitalisée en raison de la COVID-19

Des restrictions à Chisasibi

Dans le Nord-du-Québec, un cas de COVID-19 a été confirmé à Chisasibi. La communauté restreint les entrées et les sorties aux voyages essentiels pour la journée de vendredi. Les événements prévus doivent être remis à plus tard et il est demandé qu'une seule personne par foyer fasse les commissions.

La décision sera réévaluée dès 18 heures.

La communauté demande aussi aux personnes qui étaient à Chisasibi où qui sont arrivés sur le territoire depuis le 29 octobre, de composer le 819 855-6994 pour obtenir plus d'informations.