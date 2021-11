Deux jours avant l’anniversaire de la disparition de Leonard Cohen, la vidéo de Puppets, un extrait de l'album posthume Thanks for the Dance, est lancée. Il s’agit de la dernière des cinq vidéos créées pour cet opus.

Daniel Askill, qui était aussi derrière le clip de la chanson Happens to the Heart a travaillé avec Adam Cohen pour réaliser cette vidéo tournée en noir et blanc.

C’est l'artiste Bobbi Salvör Menuez qui y apparaît. Il était aussi de la chanson Happens to the Heart, le deuxième extrait de l’album posthume sorti en 2019.

Ce fut un grand cadeau d'avoir eu l’occasion de créer ces réactions visuelles à la musique de Leonard Cohen. Cohen a une incroyable capacité à créer un pont entre le sublime et le banal, le métaphysique et le politique. Dans Puppets, il le fait tout en abordant des thèmes sombres avec une perspicacité poétique , a déclaré Daniel Askill par voie de communiqué.

C’est grâce au travail du fils du légendaire artiste, Adam Cohen, ainsi que de collaborateurs et collaboratrices de longue date que l’album posthume et les cinq vidéos qui en sont tirées ont vu le jour.