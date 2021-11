Brady Tkachuk devient le 10e capitaine de l’histoire des Sénateurs d’Ottawa

L’équipe en a fait l’annonce par le biais d’une vidéo sur son compte Twitter. Par communiqué de presse, le propriétaire Eugene Melnyk a mentionné que son attaquant de 22 ans personnifiait le leadership .

Sur la glace, il a soif de victoire et impose le respect. En dehors de la patinoire, il donne régulièrement le bon exemple à ses coéquipiers et se comporte avec une combinaison de confiance et de dignité , a poursuivi le propriétaire, qui a eu son mot à dire dans cette sélection, tout comme son directeur général Pierre Dorion et son entraîneur-chef D.J. Smith.

Quant à Pierre Dorion, il a vanté le professionnalisme de son protégé, qui en est à sa quatrième saison dans la capitale nationale. Il détient un ensemble de compétences unique et [il] place le succès de l'équipe au-dessus de tout.

Admiré par ses coéquipiers et ses entraîneurs, et respecté par ses adversaires, il est certain qu'il sera un grand ambassadeur pour notre équipe et pour la ville d'Ottawa. Une citation de :Pierre Dorion, au sujet de Brady Tkachuk

Il y a quelques semaines, les Sénateurs lui ont déroulé le tapis rouge en lui faisant consentir un important contrat de sept ans, rapportant 57,5 millions de dollars.

Dans ses nouvelles fonctions, Brady Tkachuk sera appuyé par le défenseur Thomas Chabot, qui est le seul assistant permanent de la formation, ainsi que par un comité composé de Connor Brown, Nick Paul et Nikita Zaitsev, qui porteront le « A » sur une base occasionnelle.

Après Tkachuk, le principal leader de l'équipe est le Québécois Thomas Chabot. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

