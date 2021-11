Non, la crise en pédiatrie n’a rien à voir avec la vaccination contre la COVID-19

BOOM les hôpitaux débordent des BÉBÉS de femmes vaccinés. DU JAMAIS VU. Effets secondaires sur les BÉBÉS , peut-on lire sur une vidéo publiée sur TikTok le 24 octobre.

Dans celle-ci, on peut voir la Dre Sylvie Lafrenaye, pédiatre intensiviste de Sherbrooke, décrier une situation critique à l'unité de pédiatrie de l'hôpital Fleurimont.

Ça fait 30 ans que je suis pédiatre, dont 20 ans aux soins intensifs. La tragédie que nous vivons en ce moment, c'est le petit bébé extrêmement malade. Quand je parle de petit bébé, c'est 8 jours de vie, 12 jours de vie, 18 jours de vie , affirme la pédiatre.

La vidéo a été vue plus de 145 000 fois sur TikTok. Elle a ensuite été partagée sur Facebook, où elle a été regardée des milliers de fois.

Les propos de la Dre Lafrenaye proviennent d'un reportage de Radio-Canada, où celle-ci tirait la sonnette d'alarme sur l'augmentation marquée de cas de jeunes bébés nécessitant des soins urgents. Toutefois, il n'était aucunement question de la vaccination contre la COVID-19 et la Dre Lafrenaye n'a jamais fait cette association.

Cette dernière était d'ailleurs choquée qu'on ait ainsi déformé ses propos.

Tout ce qu’on voulait, nous, c’est que les mamans protègent leurs bébés parce que cette année, la bronchiolite était particulièrement virulente chez les jeunes bébés , a-t-elle expliqué aux Décrypteurs. Elle voulait avertir les parents de nouveau-nés d'éviter le plus possible les contacts avec d'autres enfants.

Ils ont transformé ça en : "c’est la faute du vaccin, c’est la faute à un paquet d'affaires", a-t-elle ajouté. Je n’ai rien à voir avec ça, ça n’a rien à voir avec le message.

Le Dr Olivier Drouin, chercheur et pédiatre au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, abonde en ce sens. La situation actuelle dans les hôpitaux pour enfants n'a rien à voir avec la vaccination contre la COVID-19, assure-t-il.

Selon lui, il y a en effet eu un achalandage record en soins pédiatriques au cours du mois d'octobre. Il s'agit toutefois d'une recrudescence de virus respiratoires saisonniers, qui causent des cas de bronchiolite, surtout chez les très jeunes enfants. Étant donné les mesures sanitaires, il n'y a pas eu d'éclosion importante de cas l'année dernière, mais l'assouplissement des restrictions cette année a provoqué une explosion des cas, explique-t-il.

Le seul lien avec la COVID-19 qu’on suspecte, c’est que, habituellement, la première année où les enfants sont en contact avec d’autres enfants, que ce soit la première année à la garderie ou à l’école, ils sont tout le temps malades. C’est comme s’il fallait qu’ils soient exposés à un certain nombre de virus et après ça ils développent une certaine immunité , illustre le Dr Drouin.

Ce qui se passe, c’est qu’on n’a pas eu cette immunité naturelle aux autres virus pour la saison dernière, donc on se retrouve avec deux cohortes de bébés et de jeunes enfants qui voient les virus respiratoires pour la première fois. Ça fait deux fois plus de gens qui se retrouvent à l’urgence.

Une citation de :Olivier Drouin, chercheur et pédiatre au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine