Mairie de Sherbrooke : une course à trois jusqu’à la fin, jugent des experts

Pour le chargé de cours à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, Emmanuel Choquette, c’est une véritable course à trois qui s’est déroulée à Sherbrooke entre Évelyne Beaudin, Luc Fortin et Steve Lussier.

Les paris sont ouverts. Les derniers sondages donnaient Luc Fortin en tête. Il était au coude à coude avec madame Beaudin. Monsieur Lussier était derrière, mais pas si loin que ça. C’est clair que ça va se terminer par une lutte à trois. Une citation de :Emmanuel Choquette, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke

En analysant la campagne de chaque candidat, Emmanuel Choquette explique que chacun s’est démarqué à sa façon.

Ce qui a marqué la candidature de Luc Fortin, c’est sa candidature elle-même. Personne ne s'attendait à ce qu’il soit candidat parce qu’il avait manifesté son non-intérêt à une candidature municipale , signale Emmanuel Choquette.

Luc Fortin lors de l'annonce de sa candidature à la mairie de Sherbrooke (archives). Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Le politologue analyse que Steve Lussier, comme maire sortant, a dû essuyer les critiques de ses adversaires.

Il a fait preuve de ténacité, presque d’une certaine opacité aux critiques. Il a gardé le cap en défendant son bilan, en arrivant à des propositions plus ou moins concrètes. Mais il en a surpris quelques-uns et quelques-unes , estime Emmanuel Choquette qui est aussi chercheur postdoctoral à l'Université Saint-Paul d’Ottawa.

Le maire sortant Steve Lussier a lancé officiellement sa campagne électorale (archives). Photo : Radio-Canada / Joël Provencher

Il analyse que Évelyne Beaudin a fait une bonne première campagne à titre de candidate à la mairie comme cheffe de Sherbrooke Citoyen.

Elle était très visible. Nous avons vu une Évelyne Beaudin avec des idées extrêmement précises. Nous avons vu une personne déterminée qui ne cache pas ses préoccupations politiques. Ses idées étaient plus précises et claires que ses autres collègues , analyse Emmanuel Choquette.

La cheffe de Sherbrooke Citoyen, Évelyne Beaudin, a pris la parole avec son équipe, sur le terrain de baseball du parc Desranleau, à Fleurimont, lors de la campagne électorale (archives). Photo : Alexis Tremblay

Les enjeux

Selon lui, le développement du parc immobilier à Sherbrooke a été l’un des principaux enjeux mis de l’avant.

Ça peut presque représenter la question de l’urne, est-ce que la Ville appartient aux promoteurs ou elle appartient aux citoyens en général? Une citation de :Emmanuel Choquette, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke

Le transport en commun et l’accessibilité aux logements sociaux ont été deux enjeux de la campagne électorale.

Nous avons constaté un désir universel de vouloir changer les choses pour desservir les quartiers comme Rock Forest qui a un moins bon service , mentionne Emmanuel Choquette.

Sur le plan de la gouvernance, le politologue estime que la nécessité de proposer une vision rassembleur a été mise de l'avant par les candidats.

Monsieur Lussier a reproché à madame Beaudin d’être polarisante et de ne pas être assez rassembleuse. Le même reproche a été fait par monsieur Fortin à madame Beaudin en lançant une pointe à monsieur Lussier en disant qu’il allait faire des actions concrètes. Concernant madame Beaudin, le fait qu’elle exprime de façon campée la proximité entre l'administration municipale et les entrepreneurs immobiliers, c’est de teneur à choquer pour certains électeurs , estime le politologue.

Le chargé de cours à l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Emmanuel Choquette (archives). Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Lors des débats, il a remarqué que chacun des candidats est resté campé sur ses positions en tentant de tirer la couverture de son côté

Je ne crois pas que madame Beaudin ait le monopole de la pugnacité , nuance Emmanuel Choquette.

La professeure à l’École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, Eugénie Dostie-Goulet, croit que les Sherbrookois ont eu droit à une campagne électorale intéressante.

La campagne à Sherbrooke a été intéressante. Il y a beaucoup d’idées qui ont été mises sur la table. Les gens proposent des choses à la mairie. Nous avons entendu des idées dans les districts. Cette bataille des idées est intéressante. Nous espérons que les idées que nous avons entendues seront reprises par les autres , estime Mme Dostie-Goulet.

Inciter les électeurs à voter

Le politologue rappelle l’importance pour chacune des organisations d'inciter les électeurs à se rendre au bureau de vote.

Il y a une dynamique générationnelle. Madame Beaudin a une équipe plus jeune qui tente de séduire cet électorat. Ses deux opposants sont plus dans la dimension traditionnelle que les nouvelles façons de faire de la politique. Ça peut jouer sur le résultat de l’élection , indique Emmanuel Choquette.

Le taux de participation était de 43 % à l’élection municipale de 2017.

Eugénie Dostie-Goulet explique que le palier municipal vient souvent en dernier dans l’intérêt de la population.

C’est peut-être appelé à changer parce que les campagnes électorales municipales prennent de plus en plus de place. Elles prennent une place sur les réseaux sociaux qui nous permettent de voir les candidats , signale Mme Dostie-Goulet.

Elle mentionne que les enjeux changent pour intéresser davantage les citoyens.

On réalise que les municipalités possèdent un rôle en environnement. C’est un palier qui peut agir. Les boisés dans les villes sont un enjeu de plusieurs batailles. La question du logement qui a été criante est aussi une question de la scène municipale. Et il y a aussi la question du bien vivre et des rapprochements dans les quartiers , signale Mme Dostie-Goulet.

La professeur à l'Université de Sherbrooke estime que les élections à date fixe pourraient avoir un impact sur cet intérêt envers les élections municipales.