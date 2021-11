La débâcle d’Evergrande, reflet des défis économiques de la Chine

Les « villes fantômes  (Nouvelle fenêtre) » qui ont poussé dans plusieurs provinces de Chine ont fait les manchettes ces dernières années. On y voit des squelettes d’immeubles d’habitations de 30 étages qui s’étendent parfois sur des kilomètres – chantiers inachevés ou encore propriétés flambant neuves, mais pratiquement vides, faute de demande locale.

Maintenant, le groupe immobilier Evergrande, le deuxième en importance au pays, fait face à une dette abyssale et peine à livrer des appartements en chantier, car il manque de liquidités pour terminer les travaux. En septembre, des dizaines de propriétaires lésés ainsi que des fournisseurs non payés ont manifesté devant le siège du groupe, à Shenzhen, fait plutôt rare en Chine.

Les craintes d'une faillite d'Evergrande ont affolé les marchés internationaux. Malgré tout, le groupe est parvenu in extremis à honorer un paiement d’intérêts de 83,5 millions en octobre, mais nul ne sait s’il sera en mesure de le faire à nouveau. Et d’autres entreprises immobilières (Sinic, Fantasia, China Properties Group) sont dans le même bateau. Des observateurs craignent, en cas de défaut, une contagion à d’autres secteurs de l’économie chinoise.

Manifestation d'investisseurs devant les bureaux d'Evergrande, à Shenzhen, le 23 septembre. Les manifestants ont vite été encerclés par les policiers et le personnel de sécurité. Photo : Associated Press / Ng Han Guan

Une croissance par l'endettement

Cette situation tire son origine de la crise économique de 2008, où Pékin, craignant une agitation sociale et des répercussions politiques, a investi massivement afin d’alimenter la croissance.

Un gouvernement qui n'est pas élu tient sa légitimité de sa capacité à améliorer le bien-être de la population, donc ses revenus. L'important pour la Chine à ce moment-là, c'était de continuer à avoir de la croissance économique, y compris par l'endettement , explique Mary-Françoise Renard, professeure d’économie à l’Université Clermont Auvergne et auteure de La Chine dans l’économie mondiale.

Les gouvernements locaux – qui ont un poids très important en Chine – et les banques ont grandement investi dans la construction immobilière et les infrastructures. Si bien que l’immobilier et les secteurs connexes représentent maintenant environ 30 % du PIB.

À court terme, ça a un certain impact économique, parce que cela crée de l'emploi. Mais, à moyen ou à long terme, si ces investissements ne sont pas rentables, par exemple si les immeubles ne correspondent pas à un besoin, évidemment, ça cause un problème , continue la chercheuse.

Pour les gouvernements locaux – qui n’imposent pas de taxe foncière – les revenus tirés de la vente de terrains aux promoteurs immobiliers représentent quelque 40 % de leurs ressources, contribuant aussi à cette dynamique de croissance un peu artificielle. La corruption rampante alimente également le problème.

Puisque les gouvernements, les banques et les entreprises sont très imbriqués au niveau local, on se retrouve avec une sorte de spirale d’endettement, ce qu’on observe aujourd’hui avec Evergrande.

Un complexe résidentiel non achevé d'Evergrande, à Luoyang. Bien que certaines « villes fantômes » aient commencé à être occupées ces dernières années, dans beaucoup de régions de Chine, elles restent vides, souvent le reflet des mauvaises décisions prises par le gouvernement local. Photo : Reuters / CARLOS GARCIA RAWLINS

Du côté des ménages chinois, l’immobilier représente un des seuls véhicules où ils peuvent placer leurs épargnes. Et socialement, être propriétaire est important. Par exemple, il est inenvisageable de se marier si on n'est pas propriétaire d'un appartement , indique Mme Renard.

Dans la dernière décennie, des millions de petits épargnants – mais des entreprises aussi – ont investi dans des immeubles de telle sorte que 60 % de la fortune des ménages serait maintenant placée dans l’immobilier.

Cela est souvent fait en versant des sommes considérables au promoteur avant même la construction. Evergrande a demandé aux gens de financer des immeubles qu'ils n'avaient pas encore, et donc les gens ont payé, mais n’ont pas leur appartement, qui n’a jamais été construit. Ceci survient au moment où l’entreprise risque de s’écrouler sous le poids de ses dettes.

Les gouvernements locaux en Chine sont récompensés par le pouvoir central en fonction de l'atteinte de leurs objectifs de croissance et d'investissement. Photo : Getty Images / HECTOR RETAMAL

Que peut faire Pékin?

Le gouvernement actuel est bien conscient du problème, et insiste maintenant sur une croissance qui corresponde aux besoins de l'économie, une croissance réelle. Et donc, il y a quelques mois, il a été décidé un contrôle de l'endettement des entreprises , rappelle Mme Renard. Pékin a ainsi défini des lignes rouges en matière de prêts que les banques doivent absolument respecter.

Pékin a aussi serré la vis aux ultrariches – les grandes fortunes s’étant multipliées dans le pays ces dernières années – en leur demandant de contribuer de leur poche au bien-être général, une mesure clairement populiste, selon les experts.

Le gouvernement a d’ailleurs demandé au patron d'Evergrande, le milliardaire Xu Jiayin, de puiser dans sa fortune personnelle pour sauver son groupe.

On a aussi vu, en parallèle, la mise au pas des géants des technologies et du secteur de l’éducation à but lucratif, ainsi qu’une volonté exprimée de lutter contre la corruption.

Des entreprises comme Evergrande ont longtemps pensé que le gouvernement viendrait à leur rescousse quoi qu’il advienne. Mais il y a une sorte de tournant dans la politique économique de la Chine, de façon à ce que les grandes entreprises ne pourront plus penser que l'État va toujours être derrière pour les financer en cas de faillite , dit Mary-Françoise Renard.

Pour Pékin, il faut maintenir l'impression, la conviction, que le Parti communiste est là pour le bien de la population. C'est vraiment un des messages principaux du gouvernement, parce que sa stabilité, son maintien, tient à ça. Une citation de :Mary-Françoise Renard, professeure à l'École d'économie de l'Université Clermont Auvergne

Dans cet esprit, les dernières mesures peuvent être liées au fait que le président Xi Jinping jette les bases pour un troisième mandat de cinq ans à la tête du pays – une première depuis Mao –, qui sera officialisé au congrès du Parti communiste chinois l’an prochain.

Le président de la Chine, Xi Jinping Photo : Reuters / Jason Lee

Concernant Evergrande, la chercheuse mentionne que le gouvernement a deux possibilités : il pourrait demander à une société publique de racheter l’entreprise et de la restructurer; l’autre option est de laisser l’entreprise faire faillite, mais en aidant les Chinois qui ont été pénalisés dans cette opération, en remboursant, par exemple, les frais qu'ils ont engagés pour leur propriété.

S’il devait y avoir une vraie crise immobilière et financière, ça créerait sans doute énormément de pression et d'insatisfaction en Chine , affirme pour sa part Ari Van Assche, professeur au Département d'affaires internationales de HEC Montréal.

Mais la Chine a encore beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir soutenir ses banques , ajoute-t-il. Il ne craint donc pas de vagues importantes au-delà de l’économie chinoise.

Le système financier chinois n'est pas très ouvert et je pense que l'impact ne sera pas comparable [à la crise financière mondiale de 2008]. Ça aura un impact au niveau national, ça c'est sûr, mais qui peut être digéré par l'économie chinoise , estime pour sa part Mary-Françoise Renard.

Enjeux démographiques et inégalités

Les dernières décennies ont vu la Chine atteindre des taux de croissance à deux chiffres. Cette usine du monde a inondé la planète de ses biens bon marché. Mais la Chine devra s'habituer à une croissance bien plus modeste, rappellent les chercheurs, notamment en raison de la baisse de sa population en âge de travailler.

Une des raisons pour lesquelles le pays a pu croître autant dans les dernières décennies était parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui entraient dans la population active , rappelle M. Van Assche.

Mais ces personnes ont maintenant commencé à prendre leur retraite. Et, à cause de la politique de l’enfant unique [de 1979 à 2015], elles ont eu peu d’enfants. Donc, on est maintenant dans une situation où le pourcentage de la population qui est en âge de travailler est en diminution , explique celui qui se rendait en Chine chaque année avec ses étudiants avant la pandémie.

Et le déclin démographique va se poursuivre, car les Chinois, même avec la possibilité d’avoir désormais plusieurs enfants, en font toujours peu. C'est une question de revenus. Pour avoir plus d'enfants, il faut avoir plus d'argent, car l'école, la santé, les appartements coûtent cher, et donc la population n'envisage pas d'avoir plus d'enfants pour ces raisons-là , précise Mme Renard.

La Chine fait face à un défi démographique, avec un ralentissement important de sa natalité. Photo : Associated Press / Andy Wong

Avant, c'était la famille qui prenait en charge les personnes âgées. Mais maintenant, on voit quatre grands-parents qui ont peut-être deux enfants en tout , dit Ari Van Assche.

Donc, avec le coût de la vie qui devient plus élevé et le fait qu'il y a moins de personnes qui peuvent prendre soin des personnes âgées, ça met de la pression pour augmenter le filet social et l’aide aux aînés. Une citation de :Ari Van Assche, professeur au Département d’affaires internationales de HEC Montréal

Les experts rappellent que la Chine, malgré son passé communiste, est un pays aujourd’hui plutôt inégalitaire et que le filet social y est bien mince. Il existe de grandes disparités entre les habitants des grandes villes, généralement aisés, et les populations des petites villes et des zones rurales, aux revenus modestes.

Des chercheurs et experts de l’économie de la Chine, comme Michael Pettis  (Nouvelle fenêtre) à l’Université de Pékin, considèrent que la seule solution pour le pouvoir chinois est d’augmenter les transferts d’argent des gouvernements locaux – qui détiennent beaucoup de ressources – vers les ménages. Cela permettrait d’alimenter la croissance réelle par la consommation intérieure, qui demeure bien en deçà de celle des économies nord-américaines et européennes.

La forte croissance économique de la Chine des dernières décennies a permis de sortir la population de la grande pauvreté. Mais, de son côté, le gouvernement n'a pas vraiment annoncé de politique de redistribution, rappelle Mme Renard.

Dans beaucoup de pays, en Amérique du Nord, en Europe, ce sont les politiques de redistribution, les politiques sociales, notamment, qui permettent de baisser les inégalités, ou de limiter leur croissance. En Chine, ça n'a pas été ça , le pays ne tablant que sur la croissance économique pour améliorer le sort de la population.

Un moyen de redistribution pourrait passer par une nouvelle politique fiscale et une taxation des propriétés immobilières  (Nouvelle fenêtre) au niveau local, en utilisant cet argent pour aider les moins nantis, avance-t-elle.

La Chine à un tournant

M. Van Assche rappelle pour sa part que la Chine, dont l’économie dépend énormément de sa production manufacturière et de ses exportations, a néanmoins beaucoup changé en 15 ans.

Avant, c'étaient les biens bon marché. Maintenant, elle se spécialise dans des activités de plus hautes technologies, de plus grande valeur ajoutée qu'auparavant.

On peut penser à la microélectronique, aux biotechnologies, aux nouveaux matériaux, aux télécommunications, à la robotique et à l’intelligence artificielle. Il y aura toujours une demande forte pour ces produits, estime-t-il.

Mais la Chine doit affronter en même temps des vents contraires, comme la pandémie de COVID-19 qui a causé de nombreux arrêts d’usines, des problèmes de production liés aux pénuries de charbon et à la transition énergétique  (Nouvelle fenêtre) , la pénurie internationale de conteneurs et des tensions géopolitiques, notamment avec les États-Unis, rappelle le chercheur.

Une centrale électrique alimentée au charbon, en périphérie de Zhengzhou Photo : Reuters / Donald Chan

La très forte croissance qu'on a connue dans les années 80, 90 et début des années 2000, était due à une logique de rattrapage [par rapport aux pays occidentaux] , souligne Mary-Françoise Renard. Ça ne peut pas durer tout le temps. Il y aura forcément un ralentissement économique, et donc une moindre demande mondiale , notamment pour les matières premières, dont la Chine est une grande consommatrice, remarque-t-elle.

Au lieu d’une croissance annuelle chinoise de 6 %, on pourrait tourner davantage autour de 3 %, par exemple.