La cyberattaque à T.-N.-L. perturbe aussi les soins de santé à Saint-Pierre-et-Miquelon

Un accord de coopération entre la Régie de santé de l’Est et la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon permet aux patients de l’archipel français de subir des opérations chirurgicales et de passer des tests à Saint-Jean.

Mais à l’heure actuelle, les hôpitaux dans l’est de Terre-Neuve n’offrent que des soins urgents.

On reste sur les situations d'urgence absolue ou relative pour le moment pour ne pas surcharger les services en santé de Terre-Neuve et leur laisser le temps de se réorganiser. [...] Forcément, on ressent de l'inquiétude parce qu’au départ, on est dans l'inconnu et on ne sait pas ce qui se passe , explique Emmanuelle Hoareau-Sautières, directrice de la Caisse de prévoyance sociale.

Il faut savoir qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, nous avons un hôpital qui permet de prendre en charge un certain nombre de besoins de santé, mais nous n'avons pas un plateau technique suffisant compte tenu de la taille de notre archipel, nous avons 6000 habitants.

Tout le monde a été pris en charge

En temps normal, entre 10 et 20 patients par semaine sont envoyés depuis Saint-Pierre-et-Miquelon pour des traitements médicaux à Saint-Jean. Le territoire d'outre-mer français se trouve à 25 km au sud-ouest de l'île de Terre-Neuve.

Lorsque la cyberattaque a frappé le réseau de santé de Terre-Neuve-et-Labrador, samedi dernier, une petite dizaine de patients de l’archipel étaient déjà sur place, à Saint-Jean, selon Mme Hoareau-Sautières.

Tout le monde a été pris en charge , assure-t-elle. Il y a eu un passage en revue des dossiers par des médecins pour faire le tri entre ce qui était urgent et ce qui pouvait attendre. Tous les besoins urgents ont donc fait que les personnes ont vu leur rendez-vous confirmer ou qu'elles sont restées à Saint-Jean. Toutes les autres ont repris l'avion [mercredi].

Les prochaines évacuations sanitaires, ou évasans , sont prévues dimanche.

On a 18 patients [sur le vol de dimanche] qui étaient attendus à Saint-Jean pour des rendez-vous. Au final, compte tenu de la situation de ces personnes, on a eu deux confirmations et nous attendons la confirmation pour d'autres patients , a affirmé Mme Hoareau-Sautières, jeudi. On sait que sur ces 18 personnes, tout le monde ne partira pas dimanche [...] au mieux, on serait sur à peu près 50 pour cent.

Et si la panne informatique perdure?

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est toujours incapable de préciser le moment où tous les services pourront reprendre. Si la panne informatique perdure, la Caisse de prévoyance sociale pourrait envoyer davantage de patients à Halifax ou en France.

Ça nous obligerait à réorienter les patients , affirme Mme Hoareau-Sautières, en ajoutant qu’une telle éventualité est peu probable. C'est vrai qu'on serait amené à s'interroger, soit pour réorienter les patients vers Halifax ou éventuellement vers la métropole.

Le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, John Haggie, indique que la Régie de santé de l’Est collabore avec les autorités à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de minimiser les impacts négatifs auprès des patients français.

Ils font de leur mieux pour les aider et pour s’assurer que tout le monde finit par passer les tests et les chirurgies nécessaires , affirme-t-il.

En 2019, 731 évacuations sanitaires ont eu lieu vers Saint-Jean.