La santé publique fédérale confirme un ralentissement de la pandémie au pays

Au cours du dernier mois, nous avons fait de bons progrès dans la plupart des provinces et territoires du Canada en ce qui concerne le ralentissement de la croissance de l’épidémie , écrit l' ASPCAgence de la santé publique du Canada .

Cependant, d’après les dernières données de surveillance, le taux de diminution a quelque peu ralenti, de sorte qu’il ne serait pas surprenant de voir quelques fluctuations dans la trajectoire au cours des prochains mois , avertit quand même l'agence fédérale.

C’est toujours bon d’être optimiste, mais je pense qu’il faut aussi être réaliste , a commenté l'administrateur en chef adjoint de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada , le Dr Howard Njoo, en point de presse vendredi matin à Ottawa, aux côtés de l'administratrice en chef, la Dre Theresa Tam.

Ici, au Canada, on est un pays nordique. Et avec l’automne et l’hiver, c’est sûr que beaucoup, beaucoup de monde va rentrer à l’intérieur. On sait déjà comment le virus se propage et c’est toujours un risque élevé avec les espaces clos , a-t-il ajouté.

Je pense que c’est trop tôt pour voir une fin de la pandémie avec le printemps. Une citation de :Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint, ASPC

Les modèles de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada montrent en fait qu'une simple augmentation des contacts de 15 % pourrait faire doubler le nombre de nouveaux cas par jour d'ici décembre. À l'échelle du pays, on en comptabilise présentement de 2000 à 2500 de manière quotidienne. C'est donc dire qu'on pourrait en rapporter jusqu'à 5000, ce qui demeure tout de même loin de certains scénarios antérieurs qui projetaient jusqu'à 10 000 cas par jour.

Inversement, si les mesures de restrictions actuelles demeurent en place, la propagation devrait diminuer partout au Canada, évalue l'agence. Le taux de reproduction (Rt) du Canada est resté inférieur à 1 depuis six semaines, ce qui indique que la tendance de l’épidémie demeure à la baisse à l’échelle nationale , peut-on lire.

Le Québec et le Manitoba présentent les taux de transmission les plus élevés, et semblent donc plus à risque de voir la propagation repartir à la hausse.

La vaccination, meilleur outil contre la COVID-19

Les administrateurs de l'agence continuent de prêcher la prudence et répètent, avec insistance, qu'il est nécessaire de se faire vacciner. Au cours de leur point de presse, ils ont dévoilé des chiffres qui confirment, une fois de plus, l'efficacité du vaccin.

Ainsi, chez les Canadiens de 12 à 59 ans, les personnes non vaccinées sont 51 fois plus susceptibles d'être hospitalisées pour la COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées . Chez les 60 ans et plus, le risque d'hospitalisation est multiplié par 19 pour les non-vaccinés.

Enfin, l'ASPC note, selon les données des derniers mois, que ce sont les enfants de moins de 12 ans qui ont été les plus touchés par la quatrième vague, ce groupe n'ayant pas encore accès à un vaccin. Elle recommande donc aux parents d'enfants de moins de 12 ans ou aux personnes qui en côtoient de se faire vacciner pour limiter le plus possible la propagation du virus chez les plus jeunes.