Discours en anglais : Air Canada avait été prévenue des risques encourus

La sortie publique du grand patron de l’entreprise a créé un tollé à travers le pays, le principal intéressé ne parvenant pas à comprendre les questions des journalistes après son discours. L'homme d'affaires, qui vit à Montréal depuis plus de 10 ans, s'est justifié de ne pas pouvoir apprendre le français en raison d'un horaire chargé.

L'affaire a pris une ampleur telle que Michael Rousseau a été contraint de s’excuser hier. J'aimerais pouvoir parler français. Je tiens à clarifier que je ne voulais d'aucune façon manquer de respect à l'égard des Québécois et des francophones de tout le pays. Je présente mes excuses à ceux que mes propos ont offensés , a-t-il dit par voie de communiqué.

Le Commissariat aux langues officielles a reçu plus de 200 plaintes en 24 heures à la suite du discours de M. Rousseau. Il reçoit environ une centaine par année concernant Air Canada.

De plus, l’organisme ne reçoit habituellement pas un nombre important de plaintes pour un cas unique , a expliqué Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada, en entrevue à l’émission Tout un matin sur ICI Première.

La situation actuelle est quand même extraordinaire. Elle démontre à quel point les propos du PDG d’Air Canada ont touché une corde sensible chez la francophonie canadienne , a-t-il affirmé.

Un avis ignoré

Radio-Canada a appris vendredi que le bureau de François Legault avait prévenu la direction d’Air Canada des risques politiques de prononcer un discours uniquement en anglais à Montréal. L’entourage du premier ministre du Québec voyait venir la levée de boucliers. Le PDG Michael Rousseau a écarté cet avertissement.

Le commissaire Raymond Théberge a confirmé en entrevue que son bureau a effectivement averti l’équipe de direction entourant Michael Rousseau avant que ce dernier ne se présente devant la CCMM.

Il a indiqué que son équipe a été Informée lundi matin, grâce à une vigie de presse, que ce discours allait être prononcé en anglais seulement. Il fait ici référence à un article paru dans le Journal de Montréal cette journée-là annonçait l'événement et la langue dans laquelle sera tenue la conférence.

Un employé de son bureau a ensuite appelé la direction d’Air Canada pour l'encourager à apporter des correctifs.

On a contacté le bureau d’Air Canada et leur conseiller de peut-être apporter des modifications au discours et que ce n’était pas nécessairement une bonne idée de présenter un discours unilingue en anglais à un auditoire. Une citation de :Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada

L’entreprise est assujettie à la Loi sur les langues officielles, rappelle-t-il. Pour nous, c’est une communication avec le public et ces communications doivent être dans les deux langues officielles , affirme-t-il.

À Air Canada, on a choisi d'ignorer cet avertissement. Le transporteur s’est défendu en invoquant le fait qu’il s’agissait d’une communication privée et non d’une communication officielle d’Air Canada, a expliqué Raymond Théberge. Mais nous, on ne l’a pas jugée de cette façon-là , a-t-il précisé.

Même s’il s’agit d’un dîner-causerie privé avec des gens d’affaires, c’est important que le PDG d’Air Canada soit sensible aux besoins de l’auditoire. C’est un auditoire bilingue, francophone. Il est le représentant d’une entreprise qui est censée être bilingue , a-t-il soutenu.

Raymond Théberge croit que cette affaire est révélatrice. Le leadership commence par l'exemple. On doit questionner effectivement l’engagement du PDG envers le bilinguisme à Air Canada ,

La culture dominante de l’anglais

La culture de l’unilinguisme à Air Canada ne date pas d’hier. Pourquoi l’entreprise reste-t-elle aussi insensible face au français?

Le problème, je pense, c’est qu’on a tendance à Air Canada de minimiser l’importance des plaintes déposées par les citoyens, leurs clients, auprès du commissariat. On dit que c’est un nombre insuffisant de plaintes. Ce n’est pas important. Et cela perdure depuis des décennies , déplore-t-il.

Raymond Théberge se désole du peu de moyens dont il dispose pour faire respecter la Loi sur les langues officielles. Il explique que le commissariat ne détient que des pouvoirs de recommandations, de sorte qu’il n’y a pas de conséquences pour un non-respect de la loi.

Si on veut réellement assurer le respect de la Loi sur les langues officielles […] on doit s’assurer que le commissaire ait les pouvoirs nécessaires pour assurer la mise en œuvre du respect de la loi. Une citation de :Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada

Il fait référence entre autres à l’absence de sanctions administratives, sanctions pécuniaires, ententes exécutoires et autres ordonnances.

Ces pouvoirs ne sont pas dans la boîte à outils du commissaire. Je pense que dans la modernisation de la loi qui s’en vient, on doit sérieusement se pencher là-dessus , a-t-il avisé.

Un projet de loi à venir

De retour à Ottawa après avoir participé ces derniers jours à la COP26 à Glasgow, le premier ministre fédéral Justin Trudeau a dénoncé le comportement du patron d’Air Canada en mêlée de presse vendredi.

Je trouve que c'est une situation inacceptable et je suis content que la ministre des Langues officielles est en train de faire un suivi. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Lorsque les journalistes lui ont demandé si Michael Rousseau devait démissionner, M. Trudeau a tourné le dos à la presse et il est parti sans répondre à la question.

De son côté, la ministre responsable des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, promet de présenter un projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles dans les 100 premiers jours du nouveau gouvernement. C'est ma priorité et le premier ministre me l'a dit clairement : c'est sa priorité aussi , assure-t-elle.

Mme Petitpas Taylor promet de donner plus de pouvoirs au chien de garde des langues officielles dans la nouvelle loi afin d’améliorer la situation. Elle soutient aussi qu'elle va surveiller de près l'engagement du grand patron d'Air Canada d'apprendre le français.

Pour sa part, Pablo Rodriguez, nouveau ministre du Patrimoine canadien, considère que le conseil d'administration d'Air Canada doit avoir une réflexion en profondeur, non pas uniquement sur le cas de M. Rousseau, mais sur la façon aussi dont l'entreprise traite les deux langues officielles.

