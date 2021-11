Clifford Small : quand le vent du large souffle sur Ottawa

Si le village se passe très bien d’un maire que remplace ici un simple comité, ses habitants ont bien sûr, comme tous les Canadiens, voté le 20 septembre dernier pour se choisir un député.

Et à Wilde Cove, sur les 26 électeurs ayant exercé leur droit de vote, 25 ont choisi le conservateur Clifford Small pour représenter la circonscription de Coast of Bays-Central-Notre Dame.

Qui peut bien être l’électeur dissident? Certainement pas Albert Wells. Clifford et lui se connaissent depuis l’enfance. Ils partagent la même passion pour la pêche, transmise de père en fils chez les Small.

Albert Wells est maintenant le seul pêcheur qui détient un permis au quai de Wild Cove. Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

Albert Wells est maintenant le seul à détenir un permis de pêche au quai de Wild Cove, alors qu’on comptait une vingtaine de détenteurs dans les années 90. Clifford Small était l’un d’eux.

Fort de son expérience, il se serait bien vu critique des pêches pour l’opposition conservatrice à Ottawa, ce qui n'aurait pas déplu à son ami Albert Wells, qui le voit déjà ministre.

Mais il sera finalement critique de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. Je suis très heureux qu’on m’ait confié ce rôle , assure-t-il. Pour lui, il s’agit d’une responsabilité aussi importante que celle des pêches en Atlantique, dont a hérité son collègue néo-écossais Rick Perkins.

J’ai une très bonne relation avec M. Perkins , confie d'ailleurs Clifford Small. Il compte lui faire part de ses préoccupations.

Un travailleur acharné

La passion pour la pêche a été transmise de père en fils chez les Small. Photo : Clifford Small

C’est le sang qui coule dans mes veines , confie Clifford Small en pointant White Bay derrière lui. J’ai grandi en jouant sur ces plages. J’ai pêché dans cette baie avec ma famille. Dès l’âge de trois ou quatre ans, j’étais dans un bateau de pêche, jusqu’à 33 ans , se remémore-t-il.

Le père de deux enfants a été capitaine de bateau avant de se tourner vers le secteur de la restauration, pour une meilleure conciliation avec sa vie de famille.

Les deux restaurants dont il est propriétaire se trouvent à Saint-Jean, dans une autre circonscription. Sa maison aussi. Déménager à Wild Cove, dans la maison de sa mère, et apprendre le français font partie de ses engagements à court terme.

Clifford Small, à bord d'un bateau, porte une veste de flottaison individuelle. Albert Wells est derrière le gouvernail. Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

Dans ses restaurants, il n’y a rien qu’il n'ait pas fait. De la plonge au dégraissage des taches brunes, les postes les plus bas de l’échelle, je les ai occupés , souligne-t-il. Le jour du scrutin, il était au téléphone, comme n’importe quel bénévole.

L’idée de se présenter en politique a germé dans l’esprit de Clifford Small quelques années avant qu’il ne se lance. Puis, un an avant l’élection, il remportait, sans opposition, l’investiture conservatrice pour Coast of Bays-Central-Notre Dame, la deuxième plus grande circonscription de la province, après Labrador.

Et dès le 20 juin, soit presque deux mois avant le déclenchement de la campagne électorale, Clifford Small entamait son porte-à-porte avec une impression de déjà-vu, celle de lui, enfant, qui coupait des langues de morue et les vendait de porte en porte .

Le candidat conservateur estime avoir frappé à 10 000 portes au cours de l’été, dont celle de Desmond Greene, un homme connu et respecté sur l’île de Fogo, qu’il était décidé à recruter comme bénévole.

Desmond Greene est un citoyen connu sur l'île Fogo. C'est notamment pourquoi il a été approché par Clifford Small pour devenir son bénévole. Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

Il m’a paru comme un travailleur acharné qui ferait tout ce qu’il fallait pour gagner son siège. Ça m’a impressionné et ça m’a convaincu, se rappelle d’avoir pensé Desmond Greene. Je lui ai dit que je ferais tout ce que je pouvais pour lui.

Si Clifford Small était connu dans les communautés de pêcheurs, il en allait autrement de la sphère publique. J’étais pratiquement inconnu de la plupart des gens , reconnaît-il. Tout le contraire de son adversaire libéral, Scott Sims, présent sur la scène fédérale depuis 2004 et ancien présentateur météo du Weather Network.

Ce qui ne l’empêchera pas de remporter la victoire par 264 voix, au terme d’un dépouillement qui ne sera terminé que quatre jours après la date du scrutin.

Intensifier la chasse aux phoques

Le quai de LaScie est l'un des plus importants de la région. Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

Quand je regarde les pêches, un des problèmes que je vois, c’est la surpopulation et le désastre écologique causé par la croissance des troupeaux de phoques. Une citation de :Clifford Small

Un des dossiers dont il entend faire une priorité est l'intensification de la chasse aux phoques et la commercialisation à plus grande échelle de ses produits, un objectif ambitieux, considérant les résistances qu’il devra vaincre.

On a été bannis des États-Unis, de l’Union européenne, puis de la Russie, qui a déjà été un bon marché , déplore le nouvel élu, qui estime que, dans ce dossier, le gouvernement canadien est trop influencé par les groupes environnementaux. Il y a trop de contrôles dans le bureau du premier ministre. Ça a besoin d’être réduit , plaide Clifford Small, qui souhaite par ailleurs convaincre ces pays de revenir sur leurs positions.

Son oncle Mark Small, qui a présidé pendant 15 ans l’Association canadienne des chasseurs de phoque, a foi en son neveu. Même si les attentes élevées des pêcheurs de sa circonscription seront difficiles à combler.

Les phoques, il faut qu’on fasse quelque chose parce qu’ils mangent beaucoup de poissons, déplore son ami Albert Wells. Et nous devons manger du poisson nous aussi. S’il faut choisir entre moi et les phoques, je vais me choisir.

Keith Bath est un chasseur de phoque connu à LaScie. Il fonde de grands espoirs en Clifford Small pour porter le dossier de la chasse aux phoques à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

Le soir de l’Action de grâce, c’est justement du phoque braisé qui est servi chez Keith Bath, un chasseur de phoques de LaScie, où Clifford Small et sa conjointe sont reçus à souper.

Cette fois-ci, le député conservateur n’était pas derrière les fourneaux. Il aurait pu. Pêcher, chasser et cuisiner sont ses passions, à l’extérieur du travail. Je relaxe quand je cuisine , reconnaît-il.

Cependant, la détente ne fait pas partie de ses plans à court terme.