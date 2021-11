Grève du SCFP : des progrès, mais pas encore d’entente

Le premier ministre Blaine Higgs affirme qu'une entente a été conclue jeudi soir entre les représentants du gouvernement et ceux du Syndicat canadien de la fonction publique.

Questionné par le chef de l'opposition Roger Melanson lors des travaux à l'Assemblée législative, Blaine Higgs a affirmé qu'une entente a été conclue jeudi soir lors de la rencontre avec des porte-parole du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique .

Le premier ministre Blaine Higgs a insisté sur le fait que jeudi soir, une entente a été conclue. Photo : Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

Nous avions une voie à suivre hier soir. Nous avions un accord à été envoyé à l'unité de négociation , a répondu Blaine Higgs.

Il n'a pas précisé si la question des régimes de pensions a été discutée, mais selon le premier ministre, les représentants syndicaux ont quitté la rencontre et ont affirmé qu'ils recommenderaient son acceptation.

Pas d'entente selon le SCFP

Le porte-parole du SCFP Simon Ouellette a indiqué à Radio-Canada qu'aucune entente n'a été acceptée.

Le syndicat tiendra une conférence de presse à 11 h pour faire le point sur l'état des négociations et plus de détails seront offerts à cette occasion.

Dans une note envoyée aux membres, le syndicat offre un aperçu de l'offre gouvernementale. Celle-ci incluait une augmentation salariale de 2 % par année pendant cinq ans. Les employés occasionnels pourraient toucher 100 % du salaire des employés permanents. Toutefois, le gouvernement exigeait la fin immédiate des activités de grève des travailleurs de la santé (section 1252) et des services de buanderie et restait sur sa position d'imposer un régime de pension à risque partagé pour les employés du secteur de l'éducation (sections 1253 et 2745).

La contre-offre du syndicat aurait permis de cesser toutes les actions de grève des dix sections syndicales, mais demandait à ce qu'on retire les concessions en lien avec les régimes de pension.

Des travailleurs SCFP et d'autres citoyens venus les appuyer se sont rassemblés à Fredericton le 2 novembre 2021. Des manifestants étaient aussi présents vendredi. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

En chambre, il était encore possible vendredi d'entendre les cris des manifestants à l'extérieur de l'Assemblée législative.

Le premier ministre a d'ailleurs exprimé sa déception de constater que les manifestations se poursuivaient.

Vers un retour au travail?

Le premier ministre a évoqué à plusieurs reprises vendredi l'importance de ramener les travailleurs de la santé en raison de la pandémie de COVID-19.

La situation est telle que nous allons nous occuper de la situation dans nos hôpitaux. Nous avons besoin que les gens reviennent travailler dans notre système de soins de santé. Nous sommes en pleine pandémie et cela a été très clair dans les discussions d'hier soir , a déclaré Blaine Higgs.

Il a indiqué que le bureau du procureur général et le ministère de la Santé évaluaient leurs options à cette étape. Il a insisté sur l'importance de ramener au travail le plus vite possible les travailleurs de la santé. Selon Blaine Higgs, des discussions sont en cours avec les directions des deux réseaux de santé.

Blaine Higgs a annulé le discours du Trône prévu mardi pour accélérer les travaux à l'Assemblée législative. Vendredi, il a évoqué que malgré les discussions avec le syndicat il était prêt à passer à la prochaine étape .

Il n'est pas clair si un retour au travail passerait par une loi spéciale.

Le premier ministre rencontrera les médias à 14 h 30 pour faire le point sur l'état des négociations. Il sera accompagné par la ministre de la Santé, Dorothy Shephard et par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et procureur général, Hugh J. Flemming.