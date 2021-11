Attaque au rançongiciel : la Commission de transport de Toronto rétablit des services

Certaines fonctionnalités destinées aux employées et aux clients sont de nouveau en ligne , confirme le président-directeur général de la CTTCommission de transport de Toronto , Rick Leary, lors des premières minutes de la réunion d'urgence.

Les applications et les écrans qui affichent les itinéraires ont entre autres été touchés, le 28 octobre dernier.

La planification des trajets en ligne et la réservation du transport adapté Wheel Trans n'étaient également pas disponibles, mais la CTTCommission de transport de Toronto assure que ces services sont maintenant rétablis.

Toutefois, nous continuons de voir un impact sur nos fonctions de messagerie , indique son PDGprésident-directeur général .

Il avoue que, pour l'instant, plusieurs questions concernant cette attaque restent sans réponse.

Le Centre canadien pour la cybersécurité confirme être en contact avec la Commission de transport de Toronto au sujet du cyberincident .

L'organisme refuse toutefois de commenter les cas de cybersécurité spécifiques comme celui-ci.

Perturbation des services

Il y a eu une dégradation de notre système qui assure le suivi des véhicules, l'un des moyens de communication avec nos conducteurs, et une perte de notre système de réservation en ligne de véhicules spécialisés (Wheel Trans), poursuit M. Leary.

Les clients ont pu appeler pour des déplacements urgents, mais ont malheureusement dû faire face à des temps d'attente plus longs , ajoute-t-il.

Le président-directeur général de la CTT, Rick Leary, promet qu'il sera plus transparent lorsqu'il aura plus d'informations. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Cette attaque n'a pas causé d'interruptions de service importantes, affirme le PDGprésident-directeur général , et il n'y a pas eu de risque pour la sécurité des employés et des clients.

Après avoir partagé quelques détails avec le public, la réunion de la CTTCommission de transport de Toronto s'est poursuit en huis clos en compagnie des conseillers municipaux et citoyens membres du conseil d'administration.

L'information est de nature extrêmement sensible et doit être discutée en séance privée , explique Rick Leary. Nous informerons le public au moment opportun quand nous aurons plus d'informations.

Dans le cadre d'une attaque au rançongiciel, des pirates s'introduisent dans le réseau informatique d'une entité, puis verrouillent les données. Les auteurs demandent ensuite aux responsables de cette entreprise, organisation ou administration de verser une rançon, en échange du déverrouillage. Le rançongiciel a été identifié comme étant la forme la plus répandue de maliciel utilisé pour extorquer de l’argent aux Canadiens, selon le Centre canadien pour la cybersécurité.

Au moment des faits, la CTTCommission de transport de Toronto dit s’être mobilisée pour répondre à la menace immédiate pesant sur son système informatique et pour atténuer les impacts sur ses opérations commerciales quotidiennes.

Le PDGprésident-directeur général a présenté ses excuses, vendredi, particulièrement aux personnes à mobilité réduite, qui ont eu beaucoup de difficulté à se déplacer.

La restauration des systèmes et des services a été priorisée en fonction de l'impact sur les clients et en misant sur l'équité et l'accessibilité, assure la CTTCommission de transport de Toronto .

La réservation en ligne du service des autobus de Wheel-Trans a été interrompue la semaine dernière. Photo : Secondarywaltz/Wikimedia Commons

Nous continuons à sécuriser notre infrastructure informatique , indique le président-directeur général, Rick Leary.

La CTTCommission de transport de Toronto collabore avec les autorités et des experts en cybersécurité dans cette affaire. Le département des services informatiques de la Ville de Toronto a d'ailleurs été consulté.

Cette année seulement, près de 700 cas de violation de données ont été signalés au Canada , affirme le PDG du réseau de transport en commun de la Ville.

Au cours des deux dernières années, nous avons observé que le nombre [de pirates informatiques] augmente et qu'ils deviennent de plus en plus sophistiqués , affirme pour sa part le Centre canadien pour la cybersécurité.

La Commission de transport de Toronto fournit un service de transport en commun à jusqu'à 1,7 million de personnes par jour de semaine.