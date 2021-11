La ville qui plante des arbres

C'est ce que prévoit le plan du service de foresterie qui sera soumis à l'approbation du conseil municipal la semaine prochaine.

La Ville cherche ainsi à devenir encore plus verte et à bloquer la prolifération des espèces envahissantes, en plantant des arbres d'espèces locales plus résistantes, comme le chêne, l'érable et le cerisier.

C'est important de planter le bon arbre au bon endroit , explique Beth Mcewen, directrice du service municipal de foresterie.

Elle raconte que Toronto est aux prises comme nombre d'autres villes canadiennes avec le nerprun cathartique. Cet arbre peut envahir toute une forêt, dit-elle, et empêcher la reproduction d'autres espèces comme les chênes et les érables qui fournissent un habitat pour la faune.

Si le conseil municipal donne son aval, la Ville Reine chargerait l'organisation sans but lucratif Forêts Ontario de lui trouver les semences nécessaires pour son plan de plantation. L'organisation est en contact avec un réseau de pépinières.

Les pousses d'arbres seraient plantées dans plus de 80 parcs et ravins.

La Ville compte utiliser 15 espèces différentes d'arbres et 16 sortes d'arbustes pour voir lesquelles poussent le mieux dans la métropole.

Les espèces locales sont la clé d'une forêt diversifiée et en santé, parce qu'elles sont capables de s'adapter aux environnements locaux et faire face aux changements climatiques , affirme Elizabeth Celanowicz, directrice de l'exploitation de Forêts Ontario.

Avec des renseignements fournis par CBC News