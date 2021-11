Dans une note adressée au conseil municipal et à la commission des transports en commun, le directeur municipal Steve Kanellakos a dit que la Ville était d'accord avec les conclusions du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada .

La cause première du déraillement était due à un entretien incohérent et incomplet des composants du véhicule par le Groupe de transport Rideau (GTR) au centre d'entretien , a-t-il écrit.

Le service du train léger d’Ottawa sur la ligne 1 de l'O-Train est interrompu depuis le 19 septembre lorsqu'un train a déraillé près de la gare Tremblay.

C’était le deuxième déraillement du train léger à survenir sur la ligne de la Confédération en environ six semaines. Un autre train avait déraillé le 8 août, lors d'un déplacement de la station Tunney's Pasture vers le centre d'entretien.

Un système de contrôle de la qualité plus strict est nécessaire

Lors de l'entretien des trains après le déraillement du 8 août, le personnel du centre d'entretien de GTRGroupe de transport Rideau n'a pas correctement documenté son travail, ce qui a conduit à la remise en service d'un train avec des boulons mal serrés.

Les 12 boulons de la pièce de rechange se sont dévissés après que le train n'ait été en service que pendant 800 kilomètres.

Les roues du train sont sorties des rails lors du déraillement du 19 septembre. Depuis cette date, le train léger n'est pas en service. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Les boulons en question devaient être serrés avec un pistolet électrique, et bien qu'il y ait eu quelques listes de contrôle, il n'y en avait pas pour toutes les étapes de sécurité nécessaires.

Parce que les étapes de maintenance n'ont pas été suivies dans un ordre cohérent et que les documents n'ont pas été correctement remplis, des étapes ont été accidentellement ignorées lors d'un changement de quart de travail.

Il y avait également un manque de contrôle de la qualité et de surveillance à l'époque , écrit le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada .

Un système de contrôle de la qualité robuste comprend […] des listes de contrôle pour l'assemblage ou le remontage des composants critiques pour la sécurité. Chaque étape doit être documentée, signée et vérifiée par un superviseur , peut-on lire dans le rapport.

Ceci est particulièrement important lorsqu'un travail est commencé dans un quart de travail et transféré à un autre , ajoutent les enquêteurs.

L'examen d'une tierce partie, effectuée par Transportation Resource Associates (TRA), est arrivé à une conclusion similaire selon Steve Kanellakos.

Dans un courriel, le maire d’Ottawa, Jim Watson a dit accepter les conclusions du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada .

TRATransportation Resource Associates a travaillé avec nous pour superviser les travaux d'inspection de GTRGroupe de transport Rideau et s'assurer qu'ils suivent les meilleures pratiques pour l'exploitation sûre du train léger. Nous n'attendons rien de moins de GTRGroupe de transport Rideau et d'Alstom pour l'avenir , écrit le maire Watson.

La lettre du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada recommande un examen approfondi de tous les travaux sur les composantes de sécurité importantes pour les trains, ce qui, selon M. Kanellakos, fait partie de l'examen par TRATransportation Resource Associates du plan de remise en service du Groupe de transport Rideau.

Les détails de ce plan devraient être révélés lors d'une séance d’information technique vendredi.

TRATransportation Resource Associates va tenir cette séance à 11 h 30, dans le but d’information et de confirmer les travaux que le GTRGroupe de transport Rideau et la Ville entreprennent pour permettre la reprise partielle du service sur la ligne 1 de l’O-Train au cours des deux premières semaines de novembre.

Cette séance d’information technique est tenue maintenant, puisque les essais complets sur la ligne 1 de l’O-Train pour le plan de rétablissement partiel du service sont en cours à l’échelle du système, sous la supervision et la surveillance continues de TRATransportation Resource Associates , écrit M. Kanellakos dans une note destinée au conseil municipal.

Les essais permettent à TRATransportation Resource Associates , au GTRGroupe de transport Rideau et à la Ville de confirmer que toutes les réparations sur les trains, les voies et l’infrastructure satisfont aux normes requises de qualité pour assurer la sécurité et la poursuite de l’exploitation de la ligne 1 de l’O-Train , précise M. Kanellakos.

Plus de détails à venir.

Avec des informations de CBC et de Frédéric Pepin