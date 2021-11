Nouveau Rwanda? Future guerre de « Yougoslavie africaine » ? Le conflit en Éthiopie (110 millions d'habitants, second pays d'Afrique) a passé le 4 novembre le cap de sa première année, avec des développements en cascade tout au long de la semaine. Le gouvernement central a lancé d’inquiétants appels à « noyer l’ennemi dans le sang » et à « écraser les traîtres ».

Il y a tout juste un an, les forces fédérales d’Addis Abeba envahissaient la région autonome du Tigré, à l’extrême nord de cet immense pays qui compte des dizaines d’ethnies.

Ce qui ne devait être au départ, selon le gouvernement central, qu’une rapide opération chirurgicale pour purger un gouvernement régional récalcitrant ressemble de plus en plus à une guerre générale qui – au-delà de la première région concernée – pourrait entraîner tout un pays.

Le prix Nobel devenu fauteur de guerre

Le chef du gouvernement fédéral, Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, est de plus en plus dénoncé comme un fauteur de guerre, qui a joué avec le feu sur une poudrière ethnique.

Son initiative militaire du 4 novembre 2020 contre un gouvernement régional rétif, rebelle, tenté par la sédition, voire la séparation, a fait complètement boomerang.

Ses dernières interventions ne ressemblent pas du tout au personnage que le comité Nobel d’Oslo avait récompensé il y a deux ans, pour avoir fait la paix avec l’Érythrée, la voisine du nord, et mené avec succès sa diplomatie dans plusieurs coins d’Afrique.

Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Photo : Reuters / TIKSA NEGERI

Il faut entendre ce que ce même personnage déclarait le 3 novembre au quartier général des forces armées, peu après avoir déclaré l’état d’urgence et appelé à la mobilisation générale : Ce groupe de bandits n’arrivera pas à ses fins. Ils sont en train de construire une grande fosse (…) dans laquelle l’ennemi sera enterré. Nous allons noyer cet ennemi dans notre sang (…) nous allons humilier nos ennemis. Nous profitons de cette opportunité pour appeler à combattre les traîtres.

Paroles étonnantes dans la bouche d’un prix Nobel de la paix, rapportées dans Le Monde du 4 novembre.

Désastre humanitaire

Depuis un an, l’Éthiopie est un désastre humanitaire, qui s’est largement déroulé à huis clos à cause du blocus total imposé pendant sept mois à la province du Tigré. Une région qui ne fait pas 7 % de la population éthiopienne, mais qui dispose d’une puissante armée régionale, naguère hégémonique à l’échelle du pays, et dont on voit aujourd’hui la foudroyante capacité d’action.

Ce désastre humanitaire a été dénoncé le 3 novembre par l’ONU, dans un rapport présenté par la haute commissaire aux droits de l’Homme Michelle Bachelet. Ce rapport permet d’en savoir plus sur ce qui s’est passé depuis un an, sur l’intensité des violences, sur leur nature extrême, voire atroce.

La litanie des crimes associés habituellement aux conflits armés est toute là – il ne manque quasiment rien. Populations terrorisées, massacrées par les milices et les armées en conflit. Exécutions extrajudiciaires.

Déplacements forcés de populations. Massacres de civils fondés sur l’ethnie. Viols collectifs et mutilations. On parle d’au moins deux millions de personnes déplacées, de dizaines de milliers de morts, de centaines de milliers de personnes au bord de la famine à cause de l’isolement et des blocus.

Des réfugiées dans un camp pour femmes. Photo : Getty Images / Jemal Countess

Le conflit est d’ores et déjà sorti des frontières du Tigré, pour entraîner une bonne moitié du pays, au nord et au nord-est. Il met en scène et oppose des Éthiopiens de plusieurs ethnies.

Il y a les Tigréens irrédentistes du nord, à l’origine de ces événements, dont l’affrontement avec le gouvernement Ahmed s’est accentué en 2018, lorsqu’ils ont été chassés du pouvoir central à Addis Abeba.

Il y a les Oromos, premier groupe ethnique du pays (35-40 % de la population) auquel appartient le premier ministre, mais dont les dirigeants régionaux sont en ce moment alliés avec les Tigréens dans leur campagne militaire contre le gouvernement fédéral. Il y a aussi les Amharas qui, au contraire, seraient plutôt avec Addis Abeba dans l’actuel affrontement.

Un catalogue d’horreurs

Le rapport de l’ONU est un catalogue d’horreurs. Il accuse toutes les parties au conflit : l’armée fédérale, les forces officielles de la région du Tigré, des milices semi-privées associées aux uns et aux autres (qui ont commis des atrocités dans de nombreux villages).

Il y a aussi les forces armées de l’Érythrée, ancienne province et aujourd’hui pays indépendant au nord de l’Éthiopie, en principe alliée d’Addis Abeba contre le Tigré qu’il s’agissait, selon le plan initial, de prendre en tenaille entre nord et sud. Mais ce plan ayant avorté, le rôle des Érythréens s’est effacé depuis l’été 2021.

Un homme gisant dans une forêt près de la ville de Gondar. Photo : afp via getty images / AMANUEL SILESHI

Sans oublier des groupes d’autres régions qui, en ce moment, entrent à leur tour en guerre : l’Éthiopie est un pays où les entités régionales possèdent de véritables armées, comme bien sûr le front du Tigré, mais aussi les Forces spéciales d’Amhara.

Le rapport onusien du 3 novembre comporte un élément singulier : il est signé conjointement par l’ONU et par la Commission éthiopienne des droits de l’homme, organisme réputé dépendant du pouvoir fédéral. Ce qui peut causer un problème de crédibilité, cette commission y apparaissant comme juge et partie.

Mais cette semi-collaboration des autorités d’Addis Abeba dans l’enquête (même partielle, même les doigts croisés derrière le dos) l’ONU s’y est résolue, car elle a au moins permis, ces derniers mois, l’accès aux lieux et l’accès à des témoins des atrocités.

Près de 300 personnes ont ainsi raconté ce qu’elles ont vécu, avec des histoires terribles de massacres croisés, des Tigréens qui exterminent 200 membres de la minorité amhara en novembre 2020, puis l’armée fédérale (ou ses associés) qui s’en va massacrer, en représailles, des Tigréens de la même région.

Addis Abeba menacée

Où en est-on sur le plan militaire? On répète qu’Addis Abeba pourrait être atteinte par les groupes rebelles, et le premier ministre lui-même menacé de renversement. D’où la proclamation de l’état d’urgence, la réquisition des armes et l’appel à la mobilisation générale.

Toutes sortes de rumeurs sont dans l’air, mais les informations de terrain restent parcellaires, avec des propagandes croisées qu’il faut savoir interpréter.

La principale armée rebelle, rebaptisée Force de défense du Tigré ( TDFForce de défense du Tigré ), a déclaré à la fin d'octobre avoir capturé deux villes importantes, Dessié et Kombolcha (à mi-chemin entre le Tigré et la capitale fédérale, située en plein centre du pays).

Des miliciens amhara rassemblés près de Gondar dans le nord-est de l'Éthiopie. Photo : afp via getty images / AMANUEL SILESHI

Des témoins oculaires ont rapporté avoir vu des colonnes de combattants gouvernementaux qui battent en retraite, direction sud.

Quelques points sont clairs : les rebelles ont chassé les forces fédérales du Tigré après sept mois d’occupation, au début de l’été. Ensuite, ces rebelles sont sortis de leur région avec l’objectif de se venger, d’humilier les forces fédérales et de leur infliger une défaite à l’échelle du pays.

Chemin faisant, ils ont acquis des alliés comme l’Armée de libération oromo. Ce sont ces deux groupes armés – tigréen et oromo – qui, ensemble, sont en train de descendre vers Addis Abeba.

L’agressivité, voire la panique qui transpirent des dernières déclarations d’Abiy Ahmed suggèrent que cette campagne militaire va rondement. Mais est-elle capable d’aller prendre Addis Abeba? Et si oui, quand? Impossible pour l’instant de répondre à ces questions.

Le monde s’alarme

Une guerre terrible, donc, qui ne fait peut-être que commencer, dans un pays immense et fragmenté. Aux États-Unis, en Europe, en Égypte, les déclarations alarmées et les exhortations se multiplient. Washington avait durement critiqué l’offensive fédérale à la fin de 2020, mais demande aux Tigréens de rentrer chez eux depuis quelques jours. Sans grand effet.

Un groupe de personnes fuient leur village après un affrontement entre les soldats éthiopiens et les milices du Tigré à Zarima. Photo : afp via getty images / AMANUEL SILESHI

La Turquie a choisi son camp, annonçant une aide militaire à Addis Abeba. La Chine et la Russie sont restées discrètes jusqu’à maintenant. Pékin est économiquement très présent en Éthiopie : le luxueux siège de l’Union africaine dans la capitale est un cadeau chinois. La Chine pourrait-elle être un recours pour ce gouvernement assiégé?

Certains craignent un effet domino de conflits croisés, dans ce pays se revendiquant du fédéralisme ethnique . On évoque une sorte de guerre de Yougoslavie africaine . D’autres en écoutant le ton de certains discours, et le sort réservé ces jours-ci aux Tigréens vivant à Addis Abeba (arrestations en masse) pensent au Rwanda.

De sinistres augures qui donnent froid dans le dos.