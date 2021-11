Une espérance de vie fortement inégale d’un quartier à un autre dans le Grand Vancouver

En 2016, l'espérance de vie des hommes était de 82,5 ans et celle des femmes de 86,6 ans, dans la région métropolitaine de Vancouver.

Elle était cependant de moins de 75 ans dans certains quartiers plus pauvres, ont mesuré les chercheurs, ce qui les rapproche de l'espérance de vie à la naissance dans un pays comme la Russie.

Les banlieues et quartiers plus fortunés comme West Vancouver, l'UBC, le nord-ouest de Richmond ou le sud de Surrey sont là où l'espérance de vie est la plus élevée.

La doctorante Jessica Yu à l'École de santé publique et de la population de l'UBC, l'une des chercheuses participant à cette étude  (Nouvelle fenêtre) , a répondu a nos questions.

Pouvez-vous d’abord nous expliquer ce que montre votre étude?

Nous avons non seulement constaté que l’espérance de vie moyenne est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, mais nous avons aussi estimé les écarts entre l’espérance de vie des femmes et des hommes de différents quartiers à travers le temps. Nous avons constaté des différences frappantes entre des quartiers qui se trouvent l’un à côté de l’autre qui dépassent parfois 10 ans d’espérance de vie.

Entre quels quartiers avez-vous observé les différences les plus importantes?

Le plus évident et probablement le moins surprenant est autour [du quartier défavorisé] du Downtown Eastside. Des districts situés juste à côté ont des espérances de vie moyennes qui excèdent de 10 ans celle des habitants du Downtown Eastside. Notre carte interactive  (Nouvelle fenêtre) permet aux membres du public, à des chercheurs ou encore des urbanistes de regarder ces estimations d’espérance de vie et des taux de mortalité concomitants sur une certaine période, et de mener leurs propres enquêtes.

Avez-vous des hypothèses sur ce qui cause ces écarts?

Pour être en mesure de bien répondre, il faudrait, éventuellement, lier nos données à d’autres données comme l’environnement construit. Par exemple, l’accès aux espaces verts et aux transports, la disponibilité de nourriture avec une bonne valeur nutritionnelle, par opposition au fast-food (restauration rapide), etc. Ce sont tous des facteurs déterminants pour la santé d’une communauté. Ce pourrait donc être examiné plus attentivement.

Ce dont nous pouvons discuter, cela dit, ce sont les causes de mortalité [par quartier], que nous avons étudiées. Certaines iniquités parmi ces causes de mortalité peuvent expliquer les écarts dans l’espérance de vie. Les morts causées par le VIH/SIDA ou d’autres maladies transmissibles sexuellement ou par le sang, par exemple, ou par des blessures liées au transport. Dans certains quartiers, on a constaté que ces causes de mortalité sont 6, 10, voire 17 fois plus fréquentes que dans d’autres. Nous avons par exemple trouvé qu’il y a 11 fois plus de risque de mourir du cancer de la prostate dans certains secteurs.

La crise des opioïdes et sa concentration dans certains quartiers pourraient-elles expliquer certains écarts?

Cela pourrait jouer, mais nous n’avons pas examiné les morts par surdose d’opioïdes. Nous les avons incluses dans un groupe plus large de troubles liés à la consommation de substances, qui inclut aussi l'abus d'alcool. Et nous avons trouvé de fortes inégalités au sein de la région [du Grand Vancouver] pour ce qui est de cette cause de mortalité.

Les écarts d’espérance de vie se sont généralement réduits entre 1990 et 2001, puis se sont à nouveau élargis après 2001. Savez-vous pourquoi?

Je n’ai pas d’hypothèse, mais c’est quelque chose qui devrait être examiné. Il y a peut-être des facteurs comme l’abordabilité du logement. Je ne peux pas dire que c’est vraiment la cause de cette hausse des écarts, puisqu’il doit y avoir plusieurs autres facteurs, mais nous savons qu’elle a augmenté avec le temps. Ce serait intéressant d’explorer cette hypothèse aux côtés d’autres tendances.

Comment Vancouver et sa région métropolitaine se comparent-elles à d’autres villes canadiennes ou étrangères?

L’une des raisons pour lesquelles on a fait cette étude est qu’une de nos collègues vient de l’Université de Washington. Elle a mené une étude semblable pour le King County [NDLR : le district régional qui comprend Seattle, dans l’État de Washington], où les écarts d’espérance de vie [sont plus élevés]. Notre étude est la première au Canada, à ma connaissance. Nous espérons que d’autres villes comme Montréal ou Toronto pourront utiliser notre méthodologie ou une autre.

Quelles applications concrètes pourraient avoir votre étude?

Cela soulève beaucoup de questions sur les inégalités entre quartiers, et pas seulement auprès des urbanistes et des décideurs politiques. Cela crée aussi un dialogue avec le public. Pour ce qui est des applications, on peut utiliser cette carte pour regarder les causes spécifiques de mortalité, comme le VIH ou les maladies cardiovasculaires. Ça peut suggérer quel genre de services ou de programmes serait pertinent pour y faire face. Un secteur où le VIH est une cause importante de mortalité pourrait par exemple bénéficier d’un plus grand nombre de cliniques de dépistage. Dans les endroits où certains types de cancer sont plus fréquents, il pourrait être utile d’y améliorer les procédures de dépistage ou d’y éduquer les gens sur ces procédures. Si le taux de mortalité dû aux maladies cardiovasculaires est important, on peut regarder quelles options existent pour la nourriture ou encore l’activité physique.