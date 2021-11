Projet de loi 81 : élections à date fixe et hausse du plafond des dépenses électorales

Le gouvernement de l'Alberta a présenté jeudi le projet de loi 81 qui prévoit des élections à date fixe et d'abolir le plafond de 2 millions de dollars pour les dépenses de campagne électorale.

Le projet de loi 81 a été présenté jeudi à l'Assemblée législative de l'Alberta par le ministre de la Justice, Kaycee Madu. Le projet de loi viendrait modifier la Loi sur les élections, la Loi sur les finances électorales et la divulgation des contributions et la Loi sur les revenus personnels.

Le nouveau plafond proposé pour le financement électoral serait basé sur le nombre de personnes ayant le droit de vote multiplié par 1,16 $. En avril 2021, il y avait 2 822 303 Albertains ayant droit de vote, ce qui porterait les limites de dépenses à 3,27 millions de dollars, bien au-dessus du plafond de 2 millions de dollars imposé par le gouvernement du Nouveau Parti démocratique (NPD) en 2018.

Le projet de loi imposerait aussi la vérification de l'identification des électeurs lors des élections provinciales, comme c’est le cas pour les élections fédérales. Il inclut toutefois une disposition permettant à un électeur de se porter garant d'une personne sans pièce d'identité.

Le projet de loi fixe également les élections provinciales au dernier lundi de mai tous les quatre ans. Toutefois, le lieutenant-gouverneur conserverait toujours la possibilité de dissoudre la législature à tout moment. Si le projet de loi est adopté, les prochaines élections auront lieu au plus tard le 29 mai 2023.

Le projet de loi supprime aussi l'obligation pour les associations de circonscription de partis de produire des rapports trimestriels et met fin à l'interdiction de faire des contributions aux personnes qui se présentent dans les courses à l'investiture des partis.

Les dons aux candidats à l'investiture ne seraient pas déductibles d'impôt et ne seraient pas pris en compte dans la limite de contribution annuelle maximale d'un donateur de 4243 $ par année civile.

Le ministre de la Justice, Kaycee Madu, a justifié cette décision en expliquant que les candidats à l'investiture ne peuvent pas dépenser plus de 12 500 $.

Le projet de loi impose aussi un plafond annuel de 30 000 $ aux contributions à un comité d'action politique (PAC). De plus, il permet au directeur général des élections d'empêcher toute personne affiliée à un parti politique d'occuper un poste important au sein d'un PAC.

La Fédération du travail de l'Alberta pourrait ainsi se voir interdire de rester un annonceur si le projet de loi est adopté, car elle est officiellement affiliée au NPDNouveau Parti démocratique de l'Alberta. Deux personnes désignées par la fédération siègent au conseil provincial du NPDNouveau Parti démocratique .

Un effort du PCU pour se donner un avantage, dit le NPD

Le député provincial d'Edmonton-Sud, Thomas Dang, porte-parole de l'opposition néo-démocrate pour la démocratie et l'éthique, a accusé le Parti conservateur uni (PCU) d'avoir apporté des changements qui leur donneraient un avantage dans la collecte de fonds et ouvriraient la porte aux abus. Il a déclaré que la suppression des exigences de déclaration trimestrielle pour les associations de circonscription permettrait au parti de cacher ses donateurs pendant une période plus longue.

Les modifications proposées par le PCUParti conservateur uni sont une attaque dangereuse contre la démocratie qui ouvre la voie à ceux qui ont de grosses sommes d'argent et aux collectes de fonds illégales. Le PCU réécrit les lois électorales pour permettre à ses gros donateurs de verser de l'argent dans leur parti tout en dissimulant les dons illégaux qui dépassent la limite, a indiqué Thomas Dang.

En supprimant l’interdiction de financer les candidats à l'investiture, cela permet un financement illimité à chaque candidat à l'investiture en Alberta, explique M. Dang. Cela signifie potentiellement que des centaines de milliers de dollars de gros donateurs pourraient se faufiler dans les coffres du parti par le biais de concours d'investiture. Il pourrait également y avoir plusieurs dons illégaux dans les associations de circonscription du PCU, car ce projet de loi permettra de cacher ces dons pendant des mois après une élection générale .

Les règles entourant les PAC sont limitées aux résidents de l'Alberta. Les résidents du Canada peuvent contribuer aux PAC, mais le projet de loi interdit les contributions de l'extérieur du pays.

Le projet de loi prévoit aussi la levée du plafond de 450 d'électeurs par bureau de vote et de faire passer le minimum de voix pour déclencher un recomptage à 100.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine