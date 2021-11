Québec solidaire demande un sursis pour la serre indo-australienne

Le démantèlement de la serre, d’abord prévu à partir du 4 novembre, commencera sous peu, confirme son actuel propriétaire, le centre de services scolaires des Premières-Seigneuries. L’objectif est de démolir le bâtiment vitré avant que la neige complique l’opération.

Le dossier est présentement entre les mains de la Société québécoise des infrastructures. Au terme d’un appel d’offres conclu le 29 octobre, elle doit déterminer le soumissionnaire retenu pour démolir la serre indo-australienne de Québec, une des plus imposantes en Amérique du Nord avec sa superficie de 2500 m2 et sa hauteur de 20 m.

Depuis l’annonce de son démantèlement imminent, la mobilisation grandit pour tenter de sauver l’infrastructure laissée à l’abandon depuis 2006.

Pétition

Une pétition citoyenne circule en ligne. Elle a recueilli plus de 7000 signatures en deux semaines.

Pour une serre à Charlesbourg, ce n’est pas rien! souligne la députée solidaire de Taschereau, Catherine Dorion, qui demande aux autorités publiques d’interrompre la démolition.

On ne parle pas d’un bâtiment qui a 100 ans là. Elle n’est vraiment pas vieille, elle n’a même pas 20 ans. Ça serait vraiment dommage qu’on la démolisse : elle est même enviée par le Jardin botanique de Montréal! Une citation de :Catherine Dorion, députée solidaire de Taschereau

À son avis, il faut considérer plus attentivement un projet de valorisation citoyen rejeté par le centre de services scolaires le 20 août dernier. Elle demande un moratoire pour qu’on voit c’est quoi le problème, pourquoi ç’a été refusé le projet [...] et qu’est-ce qu’on peut faire pour que ça fonctionne.

Ce projet comprend le développement d’une forêt tropicale ouverte à l’année au public, l’aménagement de jardins extérieurs et la construction d’une coopérative d’habitation dont les loyers permettraient, selon ses promoteurs, d’éponger une partie des frais d’entretien de la serre.

La réglementation municipale n’est pas respectée notamment en termes de zonage. Le Centre de services scolaire ne souhaite pas une modification de zonage pour un projet immobilier , précise Sylvie Jacques, régisseuse aux communications pour les Premières-Seigneuries.

Québec, une exception canadienne

Si la serre tropicale de Charlesbourg est rasée, Québec rejoindra Halifax parmi les grandes villes canadiennes sans jardin intérieur.

D’autres villes plus modestes que Québec, comme Wolfville, en Nouvelle-Écosse, ont un jardin intérieur ouvert à l’année.

Il est incroyable qu’une ville qui se pense importante comme la ville de Québec n’ait pas de serre publique , affirme Larry Hodgson, journaliste spécialisé en horticulture, auteur de nombreux livres dans ce domaine. C’est la seule [au pays] , déplore-t-il enfin, rappelant que même Saint-Jean, à Terre-Neuve, en a une.

D’un océan à l’autre, presque chaque capitale provinciale possède une serre ouverte à l’année. Victoria et ses 92 000 habitants ont les jardins Butchart ; Edmonton et ses 980 000 habitants ont le conservatoire Muttart. Regina, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal et Edmundston, au Nouveau-Brunswick, ont aussi leur serre publique.

Une grande ville qui n’a pas de serre, ce n’est pas vraiment une ville. Une citation de :Larry Hodgson, journaliste spécialisé en horticulture

Selon M. Hodgson, une serre publique peut contribuer au moral d’une communauté, surtout lorsqu’elle est nordique.

Les gens peuvent aller voir de la verdure dans un climat tropical. Ça coûte moins cher qu’un voyage dans le sud! croit-il.

Inaugurée en 2002, la serre indo-australienne a coûté 14 millions de dollars à construire. Le public en aura profité jusqu’en 2006, année où le zoo a définitivement fermé ses portes.

La SÉPAQ a longtemps tenté de trouver un projet permettant de valoriser le site, en vain. Depuis avril, c’est le centre de services scolaires des Premières-Seigneuries qui en a fait l’acquisition des mains du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Dans le contrat de vente ne figure aucune clause garantissant la préservation des anciens bâtiments du jardin zoologique de Charlesbourg.