Une ancienne fonctionnaire critique le nouveau programme scolaire de la province

Une experte en programme scolaire à la retraite, Joanne Neal, a remis un rapport non sollicité de 40 pages, très critique du nouveau programme scolaire albertain, au gouvernement provincial. Son rapport indique que la nouvelle approche détériore la performance des élèves et entraînera un désastre aux résultats des tests internationaux, comme le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)  (Nouvelle fenêtre) .

Joanne Neal a soumis son analyse volontaire au bureau du ministre, quelques mois avant que la province ne publie son arrêté ministériel (en anglais  (Nouvelle fenêtre) ) d'août 2020 sur l'apprentissage des élèves.

Je savais que le vent du changement allait venir, et j'ai exprimé ce que je pense, sur le plan professionnel, éthique et académique , dit-elle.

Le gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley avait entamé une refonte majeure des programmes scolaires des écoles publiques, affirmant que ceux-ci étaient obsolètes. Certains programmes dataient d’il y a 30 ans. Néanmoins, la refonte s'est appuyée sur un processus lancé sous les gouvernements conservateurs précédents, et devait durer six ans.

Le processus entamé par le Nouveau Parti démocratique (NPD) a été suspendu après les élections en 2019 par le Parti conservateur uni (PCU) qui a remporté les élections. Ces derniers ont procédé à leurs propres réécritures et ont fait l’objet d’accusations de plagiat, d'inexactitudes et de défauts dans la façon dont ils présentent la race, le colonialisme et les peuples autochtones.

Une approche « gagnants et perdants »

Selon l’ancienne experte en programme scolaire, si l'Alberta adopte cette approche ce serait un écart énorme par rapport à la façon dont les autres provinces et les pays prospères de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)  (Nouvelle fenêtre) abordent les programmes scolaires.

Le paradigme est construit sur l'idée de gagnants et de perdants, et donc vous éliminez les enfants au fur et à mesure , pense-t-elle.

De plus, les universités albertaines ne semblent pas modifier leurs programmes afin de s'adapter à cette vision, ce qui peut poser un autre problème de cohérence, selon elle.

Classements PISA

Dans une partie de son analyse, Joanne Neal explique que l'approche conceptuelle mise en avant par le gouvernement précédent permettrait aux étudiants albertains de bien réussir en ce qui concerne les normes d'examen internationales, comme le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)  (Nouvelle fenêtre) , une étude menée par l'OCDE.

En 2019, les résultats du PISA ont classé les élèves albertains parmi les meilleurs au monde en lecture, en mathématiques et en sciences, se classant troisièmes au niveau mondial en lecture et en sciences, et huitième en mathématiques.

Cette année-là, les élèves de l'Alberta ont obtenu un score plus élevé que la moyenne canadienne et n'ont été battus que par le Québec en mathématiques.

Brent Davis, professeur à la Werklund School of Education de l'Université de Calgary, est d’accord en ce qui concerne l’analyse de Joanne Neal au sujet des impacts possibles sur les scores internationaux.

Il est clair que les décisions que le gouvernement a prises étaient motivées par la politique et non par l'éducation , pense-t-il.

Document subjectif

Le document de Joanne Neal fournit une vision simpliste, selon Adriana LaGrange, ministre de l'Éducation, dans une déclaration fournie par son attaché de presse.

Ce document subjectif décrit le point de vue d'un membre du personnel et le PCU a été élu sur un mandat clair pour suspendre la révision du programme d'études du NPD, peut-on lire dans la déclaration écrite.

Les parents de l'Alberta nous ont dit haut et fort qu'ils voulaient un programme d'études de la maternelle à la 6e année plus solide, axé sur la littératie et la numératie de base, et c'est exactement ce que nous avons l'intention d'offrir après la consultation publique d'un an , est-il écrit.

Avec les informations de Lucie Edwardson