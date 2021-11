Québecor : le conflit interne chez Rogers met en doute la vente de Freedom Mobile

Rogers n'a pas encore obtenu le feu vert des autorités réglementaires pour son offre d'achat de 26 milliards de dollars pour Shaw. Les analystes anticipent qu'une condition de l'approbation sera la vente de Freedom Mobile. Québecor a exprimé son intérêt pour la division dans le cadre d'un plan d'expansion plus large à l'extérieur du Québec.

Or, une lutte de pouvoir digne d'un feuilleton télévisé ébranle Rogers. Les concurrentes Bell et Telus ont demandé mercredi au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ( CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ) de reporter les audiences en raison de ce conflit interne. Elles doivent commencer le 22 novembre.

Nous avons de la difficulté à savoir ce qu'il advient avec Rogers et Shaw , répond M. Péladeau lors d'une conférence avec les analystes financiers visant à discuter des résultats du troisième trimestre. Nous n'allons pas ouvrir notre jeu. Nous croyons cependant que nous avons à notre disposition les meilleurs outils et moyens financiers pour Freedom Mobile.

Le dirigeant n'a pas voulu dire si l'acquisition de Freedom Mobile était essentielle à son plan d'expansion à travers le Canada. Il a toutefois mentionné que la compagnie avait plusieurs éléments à sa disposition pour poursuivre son expansion, notamment l'acquisition de 294 blocs de spectre à un prix de 830 millions de dollars réalisée l'été dernier, un jugement favorable du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui contraint Bell, Rogers et Telus à partager leur réseau avec un nouvel opérateur et une plateforme numérique fonctionnelle.

M. Péladeau souligne que le marché du Québec était rendu assez mature et qu'il croyait que le reste du Canada, où la concurrence est moins forte, offrait des occasions d'affaires lucratives.

Les relations sont également tendues entre Rogers et Québecor en ce moment. La filiale Vidéotron a déposé une poursuite de 850 millions de dollars contre la société torontoise. Vidéotron affirme que Rogers a provoqué artificiellement une impasse dans une entente conclue entre les deux entreprises pour créer un réseau sans fil commun au Québec et à Ottawa.

Québecor aurait fait les efforts nécessaires pour régler le différend sans passer par les tribunaux, affirme M. Péladeau. À la lumière de ce qui se passe chez Rogers, on comprend pourquoi nos discussions n'étaient pas prioritaires. Nous espérons que, lorsque les choses se seront calmées chez Rogers, nous aurons la chance de mener un dialogue constructif.

Déception dans le secteur des télécommunications

Au troisième trimestre, les résultats globaux ont surpassé les attentes, mais le fait que la surperformance provienne du secteur médiatique tempère l'enthousiasme des analystes. À lui seul, le secteur des télécommunications de Québecor, avec ses 939,5 millions de dollars de revenus, représente la part du lion des recettes de l'entreprise, en hausse de 3,3 % à 1,15 milliard.

Le bénéfice ajusté par action atteint 0,73 $, comparativement à 0,69 $ à la même période l'an dernier. Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice par action de 0,70 $, selon Refinitiv. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de 173,1 millions, ou 0,71 $ par action de base, est en hausse de 32,2 millions, ou 0,15 $ par action de base.

La filiale Vidéotron a une fois de plus affiché une progression importante de ses revenus au troisième trimestre, soit de 5,6 % pour les services d'accès Internet et de 8 % pour la téléphonie mobile.

Vince Valentini, de Valeurs mobilières TD, croit tout de même que les investisseurs vont être déçus par les activités de télécommunications. Il note que la croissance du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) de Vidéotron est inférieure à ce qui a été affiché dans les récents trimestres.

M. Valentini admet que le fait que Fizz et Vidéotron accaparent 37 % des nouveaux branchements à la téléphonie mobile est impressionnant .

La question est de savoir si ces gains se font au détriment de la rentabilité et de la rationalité des prix. La réponse n'est pas claire, mais nous croyons que la question, en elle-même, amène assez d'incertitude pour freiner l'action , dit-il.

L'analyste craint qu'un ralentissement de la croissance au Québec amène les investisseurs à conclure que la société serait prête à prendre de plus grands risques financiers dans le reste du Canada pour assurer son expansion.

D'autre part, Québecor confirme que France Lauzière, qui avait entamé au printemps dernier une pause professionnelle de quelques mois pour des raisons familiales, quitte définitivement ses fonctions de présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu pour les mêmes raisons. Pierre Karl Péladeau continuera d'assumer sur une base intérimaire les responsabilités de Mme Lauzière.