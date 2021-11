Vols Condor le mardi plutôt que le dimanche, un casse-tête pour le tourisme yukonnais

Dans le passé, Condor effectuait ses vols directs vers la capitale yukonnaise le dimanche. En 2022, ils sont décalés au mardi.

Pour le président de l'Association de l'industrie touristique du Yukon, Neil Hartling, ce nouveau calendrier fera des ravages pour les opérateurs touristiques qui dépendent des touristes européens, dont les programmes sont définis en moyenne 18 mois à l’avance.

Tous les opérateurs touristiques, les agents, des centaines voire des milliers d’acteurs du secteur ont déjà bouclé leurs catalogues, brochures et sites internet, affirme-t-il. Ils ont surtout conclu leurs accords avec leurs fournisseurs que ce soit pour les hôtels ou la location de véhicules.

Tout un programme basé sur les vols Condor du dimanche au dimanche se retrouve maintenant obsolète, selon lui. Décaler de deux jours, c’est un problème majeur, dit-il, car cela coûtera cher aux sociétés qui doivent changer leurs plans.

Le propriétaire et président de Kanoe People, Scott McDougall, concède que concrètement ce changement ne sera pas trop dérangeant pour son entreprise puisque les tours guidés ne représentent qu'une petite part de son activité. Il s'inquiète cependant pour ces confrères qui feront face à un nouveau défi.

Ces deux dernières années avec la pandémie nous n’avons pas profité du marché international, alors c’est un nouvel aléa qui va peser sur les petites entreprises , pense-t-il.

Scott McDougall explique qu’il faudra donc une fois de plus être créatif pour refaire des plans et faire survivre les entreprises : ça rend encore plus difficile une période déjà bien difficile.

Un manque de communication

L'enjeu principal est le manque de communication, selon le propriétaire de Yukon Wide Adventures, Thomas De Jager. J'ai été informé du changement par des clients européens qui m’ont dit que leur vol était modifié , raconte-t-il.

S’adapter à un tel bouleversement si tard dans la saison, est une tâche ardue puisque les dates des expéditions sont fixées, les catalogues imprimés et des réservations déjà prises.

Comment peut-on se remettre de la COVID quand d’un coup, par surprise, vous avez des changements pareils dont personne ne nous a informés. Une citation de :Thomas De Jager, propriétaire de Yukon Wide Adventures

Il s’inquiète de l’impact sur le marché européen dont il dépend et des éventuels surcoûts, s’il faut passer une nuit supplémentaire à Vancouver par exemple. L’entreprise ayant déjà des voyages confirmés pour le dimanche, elle doit maintenant réussir à les remplir alors que les vols ont changé.

Thomas De Jager a du mal à expliquer comment l’industrie touristique au complet a pu être tenue dans l'ombre au sujet d'un tel changement, d’autant plus que les différents acteurs se parlent chaque semaine pour sortir ensemble de la crise liée à la pandémie.

En revanche, il se dit ravi du changement de date comme tel, car l'arrivée des clients le dimanche n’était pas idéale selon lui. Cela impliquait de partir tard le lundi puisque de nombreux services sont fermés le dimanche , explique-t-il.

Une bonne solution dans l’absolu donc, encore aurait-il fallu, pense Thomas de Jager, en informer les premiers concernés longtemps en avance pour qu’ils s’y préparent.