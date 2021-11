Visé par plusieurs allégations, le ministre Devin Dreeshen démissionne

Devin Dreeshen démissionne de son poste de ministre de l’Agriculture et de la Forêt. Il était visé par plusieurs allégations, notamment celles d'avoir agressé verbalement une ancienne employée et d'avoir consommé à plusieurs reprises de grandes quantités l'alcool à l'intérieur de l'édifice de l'Assemblée législative.

Par courriel, Devin Dreeshen dit partir pour se concentrer sur son bien-être. Ma consommation d'alcool était devenue un problème pour le gouvernement dans son ensemble , explique-t-il.

Il dit avoir offert sa démission au premier ministre, Jason Kenney, qui l'a acceptée.

Je le regrette profondément, mais j'ai décidé que c'est mieux pour moi et la province que je démissionne et que je me concentre sur ma santé , ajoute-t-il

Des soirées arrosées fréquentes, selon des employés

Selon plusieurs employés du gouvernement du Parti conservateur uni, le ministre de l’Agriculture et de la Forêt, Devin Dreeshen, a fréquemment consommé de l’alcool à l’intérieur de l’édifice de l’Assemblée législative.

Trois employés actuels et anciens du gouvernement Kenney affirment avoir vu à plusieurs reprises le Devin Dreeshen consommer de l’alcool à l’intérieur de son bureau.

Nous ne mentionnons pas leurs noms pour les protéger de possibles répercussions au travail.

Tous affirment avoir vu Devin Dreeshen boire de l’alcool dans son bureau. D'habitude, disent-ils, il commençait en fin d’après-midi et continuait pendant la soirée, parfois pendant que l’Assemblée législative siégeait.

Ils ajoutent qu’il pouvait s’agir de quelques verres, mais que la consommation d'alcool pouvait aussi être très importante certains soirs.

Un soir, il était vraiment en état d'ébriété , se souvient l’un des employés qui se sont confiés à CBC/Radio-Canada au sujet d’une soirée dans le bureau de Devin Dreeshen.

Ces employés affirment que les portes du bureau du ministre étaient souvent verrouillées quand celui-ci consommait de l’alcool avec ses employés, ce qui réduisait le risque que quelqu’un entre par inadvertance.

Les trois sources disent que l’expression levez les boucliers était souvent employée comme signal annonçant le verrouillage des portes. Une fois les portes fermées à clé, un mot de passe était parfois utilisé pour contrôler l’accès au bureau du ministre.

CBC/Radio-Canada a contacté le bureau du ministre et celui du premier ministre Jason Kenney, mais n’a pas reçu de réponse.

Cette semaine, Devin Dreeshen a nié avoir un problème d’alcool en réponse aux allégations d’une ex-employée du gouvernement albertain.

Allégations similaires dans une poursuite contre le gouvernement

À la fin octobre, une ex-cheffe de cabinet du gouvernement de Jason Kenney, Ariella Kimmel, a déposé une poursuite contre le gouvernement de l’Alberta.

Dans celle-ci, Ariella Kimmel affirme qu’elle a été congédiée injustement après avoir dénoncé le harcèlement sexuel et les comportements inappropriés dont elle dit avoir été témoin.

Elle allègue également que Devin Dreeshen l’a agressée verbalement après qu’elle eut soulevé des inquiétudes son état d'ivresse durant une soirée dans le bureau d’un ministre.

En ce qui concerne mon comportement, on a parfois de longues et dures journées à l’Assemblée législative, et je suis certain que plusieurs personnes ont dû y faire face dans le passé , a affirmé le ministre lundi.

La poursuite allègue également qu’un des employés du ministre a fait un commentaire à caractère sexuel à une employée d’Ariella Kimmel.

Aucune de ces allégations n’a été prouvée en cour.

Dans un courriel, la cheffe de cabinet du premier ministre a affirmé que le harcèlement sexuel était odieux et n’a pas sa place dans les lieux de travail .

Avec les informations d’Elise Von Scheel