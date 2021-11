Manque de familles d’accueil en Outaouais et à Ottawa

L'Outaouais fait présentement face à un besoin criant de famille d'accueil. Du côté d'Ottawa, les besoins sont grands pour certaines clientèles spécifiques, comme les fratries et les adolescents.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, les familles inscrites au programme sont déjà débordées. Le taux d'occupation des familles disponibles est très élevé, ce qui fait en sorte que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais n'a pas une grande marge de manœuvre.

Dans le réseau, on remarque que le nombre d'enfants surpasse de beaucoup le nombre de familles. Chez les jeunes enfants, environ 400 ressources sont disponibles pour une moyenne de 600 enfants.

La chef de service ressources intermédiaires au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, Sandryna Pageau, réitère que les besoins sont grands en Outaouais, particulièrement pour les familles d'accueil jeunesse qui hébergent la clientèle 0-5 ans .

C'est qu'actuellement, on a un taux d'occupation à 97 % dans notre parc de ressources. Une citation de :Sandryna Pageau, chef de service ressources intermédiaires au CISSS de l'Outaouais

Comme le taux d'occupation est élevé, le bon fonctionnement reste précaire étant donné que le réseau fonctionne pratiquement à plein rendement. Ce qu'il faudrait avoir, c'est une marge de manœuvre de 15 % , fait valoir Mme Pageau. Pour l'instant, cette marge s'élève à 3 % seulement.

Même combat à Ottawa

Dans les dernières semaines, tant au Québec qu'en Ontario, les intervenants ont lancé un appel à la population afin de recruter de nouvelles familles prêtes à accueillir un enfant.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa, environ 130 familles accueillent des enfants de façon plus régulière.

Si on cherche toujours des familles supplémentaires dans la capitale fédérale, la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa aimerait trouver davantage de parents qui sont prêts à accueillir des frères et sœurs et surtout, des adolescents.

Dans l'idéal, les familles qui sont capables d'accommoder de la fratrie pour demeurer ensemble, c'est un besoin. Une citation de :Andrée Guillemette, gestionnaire de la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa

La clientèle adolescente demande parfois une plus grande ouverture d'esprit de la part des parents, comme l'explique Andrée Guillemette, gestionnaire de la Société. Les adolescents trouvent ça difficile de se trouver dans un milieu familial qui n'est pas le leur , souligne-t-elle.

Les adolescents qu'on dessert ont souvent vécu des situations très difficiles et le trauma est là , rappelle-t-elle. Cette question-là de flexibilité, d'ouverture d'esprit, ça compte vraiment chez les ados.

En règle générale, les familles qui sont prêtes et en mesure de composer avec des situations complexes sont aussi toujours les bienvenues .

Des deux côtés de la rivière des Outaouais, le processus pour devenir une famille d'accueil peut prendre jusqu'à six mois, selon la composition de la famille.

Avec les informations de Patricia Sauzède-Bilodeau