Agressions sexuelles : l’Université Bishop’s accusée d’inaction 

Sur le pont, des lettres collées en anglais indiquent notamment Il m’a violé, je l’ai rapporté, et il est toujours dans ma classe. Universite Bishop’s, intervient!

Juste à côté, une autre phrase est affichée : J'ai rapporté un incident impliquant de la drogue. On m'a demandé ce que je portais, je n'ai pas eu de suivi, ça fait trois ans.

« BU [Université Bishop's], intervient! », est indiqué sur le pont en anglais. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Malgré leur caractère anonyme, les messages doivent absolument être entendus, soulignent des étudiants rencontrés par Radio-Canada jeudi.

Un Comité de la culture sexuelle est déjà sur pied à l'Université Bishop's. Ses membres affirment que l'établissement n’offre pas assez de soutien aux victimes. Plusieurs d’entre elles se sentiraient laissées à elles-mêmes lorsqu’elles portent plainte.

Une politique est déjà en place pour contrer les violences sexuelles à l’Université. Elle manque cependant de clarté, selon le Comité.

Sophie McCafferty, la responsable des communications du Comité, souhaite lancer un message de soutien aux victimes. N’importe quoi que tu as besoin, on t’écoute, et on va faire tout ce qu’on peut faire pour te supporter. [...] C’est choquant, je suis fatiguée, ça arrive partout, et c’est quand même disheartening [décourageant] .

Ce sentiment-là de ne pas se faire écouter, qu’il n’y a pas de suivi qui soit fait avec les gens qui rapportent... Car oui, c’est la première fois que quelqu’un le manifeste, mais ce n’est pas la première fois que quelqu’un rapporte quelque chose , ajoute Nicolas Massé, membre du Comité.

Écoutez-nous, supportez les femmes et les hommes qui sont victimes de ça à l’école. Surtout, prenez action! Une citation de :Nicolas Massé, membre du Comité de la culture sexuelle de l'Université Bishop's

La prévention est aussi importante pour que ça ne se passe pas, et que ça se passe moins fréquemment , croit quant à elle Georgia Lapierre, coprésidente du Comité.

Jeudi, une étudiante qui a souhaité rester anonyme a également parlé de son histoire à Radio-Canada. Elle indique avoir signalé son agression, et insisté pour savoir quelles actions seraient prises par l’Université dans son dossier. Selon elle, on lui aurait répondu que comme elle n'avait pas porté plainte à la police, l'établissement ne pouvait pas aller plus loin.

Une intervenante pour accompagner les victimes

L'Université Bishop's ignore si des plaintes sont liées aux messages anonymes affichés sur le pont. L’établissement souligne également que toute dénonciation demeure confidentielle, mais soutient prendre très au sérieux ce genre de plaintes.

L'administration se défend de mal accompagner les victimes, affirme être très sensible à ce qu'elles vivent, et les invite à dénoncer leur agression. Une intervenante a d’ailleurs comme travail de les accompagner, souligne Sonia Patenaude, la responsable des communications de l’Université.

Il y a une politique qui existe sur le campus, il y a des groupes de soutien sur le campus, il y a la sécurité sur le campus, il y a un programme de safe walk (marche sécuritaire). Ils ont des systèmes qui existent. Les actions sont là. Peut-être qu’il faut aller plus loin dans l’action, mais les mesures sont en place , indique-t-elle.

C’est dur à croire que l’Université n’a rien fait, du tout du tout. Si cette personne a communiqué avec la bonne personne sur le campus, des actions ont été prises. Je ne sais pas quelles sont ces actions-là, mais il y a quelque chose qui a été mis en marche , conclut-elle.

Une vigile silencieuse était prévue jeudi à 19 h près du pont en question, juste à côté de l'Université. Les participants étaient invités à apporter une bougie en guise de soutien aux victimes de violences sexuelles.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau