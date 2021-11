COP26 : porter les voix du Grand Nord et récolter des initiatives pour le climat

Des représentants du Grand Nord ont fait le déplacement pour la COP26. Aux Territoires du Nord-Ouest, le chef pour le village de Dettah de la Première Nation des Dénés Yellowknives, Edward Sangris, aimerait que le gouvernement canadien écoute avant tout les gens sur le terrain. Et notamment les Dénés qui dépendent de leur territoire pour leur subsistance.

« Le gouvernement parle de changements climatiques, mais [...] je ne pense pas qu'il sache ce que c'est », assène-t-il.

Edward Sangris et sa communauté sont en première ligne face aux changements climatiques. Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) est particulièrement alarmant pour l’Arctique où le réchauffement devrait se produire à un rythme deux fois plus élevé que pour le reste de la planète.

Le chef Sangris raconte qu’un son a disparu dans les années 1930-1940, celui du craquement des arbres à cause de l'humidité, tel que décrit par son père. Dans les années 1980, avant de décéder, il disait qu'il n'avait plus jamais entendu ce bruit, car il faisait de plus en plus chaud chaque année , raconte-t-il.

Le gouvernement devrait [...] faire des recommandations [du point de vue] des gardiens des connaissances traditionnelles, et non de quelqu'un qui est assis dans un bureau. Une citation de :Edward Sangris, chef de la Première Nation Dénée Yellowknives pour le village de Dettah

La députée de Great Slave, Katrina Nokleby, fait partie de la petite délégation des Territoires du Nord-Ouest et trouve la conférence impressionnante .

C’est l’occasion, dit-elle, de rencontrer les représentants fédéraux du Canada et de parler de financements pour obtenir du soutien pour permettre aux territoires du nord canadien de faire leur part dans les réductions d'émissions. Un investissement énorme sera nécessaire si le Nord doit contribuer à cette réduction, juge-t-elle.

La députée de Great Slave, Katrina Nokleby, est à la COP26 à la recherche d’initiatives adaptables pour le Nord canadien. Photo : Gracieuseté de Katrina Nokleby

S’inspirer des initiatives d’autres pays

En tant qu’ingénieure-géologue Katrina Nokleby profite de ce rassemblement d’activistes, de dirigeants mondiaux, et de scientifiques pour collecter des idées d’autres pays, particulièrement sur les énergies, afin d'essayer d'adopter cela pour le Nord .

Je suis très enthousiaste à l'idée de connecter avec d'autres pays circumpolaires et d'avoir une idée de [...] ce que fait la Russie, ce que font les pays scandinaves en matière d'énergie et d'adaptation climatique afin que nous puissions peut-être [...] emprunter [des idées]. Une citation de :Katrina Nokleby, députée de Great Slave, T. N.-O.

Quant à lui, le gouvernement du Yukon n’a envoyé personne à la COP26. La députée ténoise regrette que les trois gouvernements des territoires ne soient pas représentés, car, ensemble, ils ont une voix plus forte face à Ottawa, dit-elle. Mais elle remarque que voyager jusqu'à Glasgow a un coût élevé notamment pour les territoires.

Lisa Koperqualuk fait une présentation lors de la COP26 à Glasgow. Photo : Twitter : @DanAlbas

Porter la voix inuite

Lisa Koperqualuk, vice-présidence du Conseil circumpolaire inuit - Canada (CCI), est elle présente à Glasgow et pointe l’urgence de prendre des mesures concrètes .

Il n’est pas trop tard , dit-elle tout en reconnaissant que ce n'est pas facile d'essayer d'atteindre ce 1,5 degré quand il y a un équilibre à faire entre croissance économique et protection de l'environnement , notamment pour des pays en voie de développement.

Il y a des occasions pour que nos voix [autochtones] se fassent entendre ici. Une citation de :Lisa Koperqualuk, vice-présidence, CCI - Canada

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, la cheffe Judy Wilson, de l'Union des chefs des Premières Nations de la C.-B. (UBCIC) et le chef régional Paul Prosper participent au Forum international des peuples autochtones sur le changement climatique, à la COP26. (Archives) Photo : Forum international des peuples autochtones sur le changement climatique

Lisa Koperqualuk œuvre pour que la voix autochtone, la voix inuite , soit entendue à Glasgow, notamment celle des jeunes.

Nous n'avons pas de siège officiel à la table des négociations, nous ne sommes pas un pays , explique-t-elle. Mais l’organisation compte tout de même influencer les États pour qu'ils prennent en compte les réalités de l’Arctique et protègent les régions marines des émissions des navires traversant les eaux arctiques.

Nous connaissons l'Arctique et avons accumulé des générations de connaissances sur notre environnement. Une citation de :Lisa Koperqualuk, vice-présidence, CCI - Canada

À Glasgow, le CCI Conseil circumpolaire inuit milite notamment pour une transition du mazout lourd vers des carburants distillés plus propres pour les navires qui traversent les eaux arctiques. Nous insistons également pour participer à la gouvernance maritime afin de pouvoir influencer les politiques et participer aux décisions , explique Lisa Koperqualuk.

Au-delà des paroles, un besoin d’actions

Parler, négocier, sensibiliser, les conférences sur le climat sont-elles trop théoriques? Sebastian Jones, analyste des poissons et de la faune à la société de conservation du Yukon, assure qu’il faut être patient et laisser toutes les parties s’exprimer dans ce type de rassemblement.

Le problème, bien sûr, c'est ça. Parler et parvenir à un accord ne suffit pas, il faut agir. Une citation de :Sebastian Jones, analyste des poissons et de la faune, société de conservation du Yukon

Il n'est pas temps d'agir, il est grand temps d'agir , martèle Sebastian Jones. Selon lui, envoyer une délégation yukonnaise à Glasgow n'aurait probablement pas fait une grande différence .

Je pense que le Yukon a fait un travail relativement décent pour se démarquer [et agir] sur les changements climatiques, nous prenons cela au sérieux ici , assure-t-il.

Le grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, Peter Johnston, ne compte pas sur le gouvernement fédéral pour avancer dans la lutte contre les changements climatiques. (Archives) Photo : Gouvernement du Yukon/Alistair Maitland

Le grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, Peter Johnston, regrette quant à lui le manque d’engagement du gouvernement fédéral et juge que les promesses faites ne seront pas forcément mises en place.

Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et nous attendre à ce que le gouvernement le fasse à notre place , dit-il. Nous devons diriger [...] les initiatives pour obtenir les résultats que nous désirons .

Peter Johnston se félicite de la relation existante avec le gouvernement du Yukon et des accords territoriaux qui aident à avancer dans de nombreux domaines différents .

L’impact de la disparition de la glace sur les traditions

Comme le chef Edward Sangris, Lisa Koperqualuk a remarqué cette glace qui disparaît de plus en plus et l’impact pour les Inuit, mais aussi le reste de la planète.

Avec la fonte des glaces, énumère-t-elle, il y aura des inondations, des infrastructures qui vont s’effondrer dans l’eau à cause de l’érosion et le dégel du pergélisol aura un impact sur la construction des bâtiments.

Le chef Edward Sangris voit les conséquences des changements climatiques sur le territoire et les membres de sa communauté. Photo : CBC/Chantal Dubuc

Alors que la glace tarde à se former à Dettah en ce début novembre, le chef Edward Sangris explique que les membres de sa communauté ne peuvent plus aller dans certains endroits, car la glace n’est plus assez épaisse.

Ils sont censés piéger, ramasser du bois de chauffage et se préparer pour l'hiver. Mais non, il n'y a pas de neige et les lacs sont encore ouverts. Une citation de :Edward Sangris, chef pour le village de Dettah

Les quatre saisons ont radicalement changé, dit-il, et il faut par exemple dorénavant surveiller les aînés l'été plutôt que d’aller sur le territoire, car il fait trop chaud.

Ce n'était pas comme ça avant, vous sortiez et vous saviez que les aînés iraient bien, car le temps était correct .

