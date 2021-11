Des villages de la Basse-Côte-Nord veulent plus de pouvoir

Des communautés de la Basse-Côte-Nord veulent faire modifier une loi datant de 1963 pour obtenir plus de pouvoir au sein de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent qui regroupe plusieurs villages de la région.

Cette municipalité est pour le moment dirigée par une seule administratrice nommée par le ministère des Affaires municipales.

La Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent regroupe les villages de Tête-à-la-Baleine, Chevery, Harrington Harbour, La Romaine et Kegaska.

Ces localités n'ont pas conseil municipal élu, de maire ou de mairesse élue. Les seules personnes élues sont celles qui siègent au sein de comités locaux. Elles sont élues par la population de chaque village, mais n’ont aucun pouvoir décisionnel au sein de la municipalité qui les regroupe.

Cette situation est régie et réglementée par une loi qui date de 1963 et que plusieurs résidents de la Basse-Côte-Nord souhaiteraient faire modifier.

Pour ce faire, les différents comités locaux devront d'abord s'entendre sur les modifications avant de les soumettre au ministère des Affaires municipales.

On pourrait peut-être revoir le rôle des comités locaux et aussi d’assurer une meilleure participation [...] pour que ça soit comme les élus des villes et des villages , avance le président du comité local de Tête-à-la-Baleine, Gilles Monger.

Une première rencontre en ce sens doit avoir lieu à la fin du mois de novembre et a déjà l’aval de l’administratrice actuelle de la municipalité, Darlene Roswell Roberts.

Nous espérons améliorer, donner plus de pouvoir, impliquer les comités locaux dans le fonctionnement de la municipalité , explique Mme Roswell Roberts.

Des rencontres publiques ont eu lieu à Tête-à-la-Baleine, à Harrington Harbour et à Chevery avec l’objectif de rencontrer la population pour leur présenter le projet.

Cette refonte viserait également à assurer une meilleure représentativité des communautés anglophones et francophones de la région. Une attention particulière serait également accordée pour permettre aux communautés plus éloignées d’avoir des élus locaux vers lesquels la population pourrait se tourner.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe