Un manque de surveillants dans plusieurs écoles en Abitibi-Témiscamingue

Les horaires brisés et le salaire seraient les principales difficultés pour attirer la main-d'œuvre. En effet, les surveillants et les éducateurs en service de garde travaillent seulement le matin, le midi et en fin de journée.

On parle de travailleuses qui doivent faire une heure et demie le matin, revenir une heure et demie sur l’heure du dîner et poursuivre pour faire entre une heure et demie et trois heures l'après-midi. Tout ça, ça nuit beaucoup à l’attraction et la rétention de personnel , constate Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec pour la CSN, qui représente les surveillants et les éducateurs en service de garde pour les Centres de services scolaire (CSS) Harricana et Lac-Abitibi.

Selon le CSS Harricana, la pénurie de surveillants et d’éducateurs est assez importante, et le CSS de Rouyn-Noranda rapporte en manquer aussi.

Les CSS de l’Or-et-des-Bois et du Lac-Témiscamingue rapportent que même si tous les postes sont présentement pourvus, les listes de remplacement sont vides.

La situation reste quand même fragile. Si plusieurs tombaient en arrêt, en congé, ou si plusieurs décidaient de quitter , rappelle Félix-Antoine Lafleur.

Des horaires qui nuisent au recrutement et à la rétention

Les surveillants et les éducateurs en service de garde travaillent seulement le matin, le midi et en fin de journée, ce qu’on appelle des horaires brisés . Ce nombre d’heures réduit implique donc moins d’heures payées.

Si on met des conditions de travail et qu’on favorise des horaires plus complets, avec des gens qui ont l’expertise déjà, on vient de régler une partie de la pénurie de main-d'œuvre parce que les gens ne partiront pas pour aller ailleurs, ils vont rester , croit le président de Fédération du personnel de soutien scolaire, associée à la CSQ, Éric Pronovost.

Selon le président de cette fédération nationale, le gouvernement doit poser des gestes concrets, c’est-à-dire revoir la gestion des horaires afin de les rendre plus attractifs.

Pour être éducateur en service de garde, on exige une attestation d’études professionnelles. Cependant, vu la pénurie de main-d'œuvre, il n’est pas toujours possible de trouver des candidats qualifiés.

Les centres de services scolaires encouragent les employés à obtenir la formation, comme c’est le cas aux CSS Harricana et de Rouyn-Noranda.

La directrice des ressources humaines au CSS de Rouyn-Noranda, Mélanie Savard, affirme que ses équipes travaillent fort pour recruter du personnel de façon traditionnelle, mais qu’on cible aussi les retraités, les semi-retraités et les grands-parents.

Ce sont ceux qui font les meilleurs surveillants sur l’heure du dîner parce qu’ils ont déjà eu un emploi à temps plein ou une carrière, affirme-t-elle. Ils sont quand même rémunérés, ils ont quelques heures à donner à leur milieu scolaire de leur quartier.

Selon les syndicats, les surveillants et éducateurs qui ont plus d’ancienneté peuvent travailler jusqu'à environ 30 heures par semaine, tandis que le nombre d’heures de travail pour les autres varie entre 10 et 15 heures par semaine.