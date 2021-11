L’avenir du golf de Stoneham s’impose dans la campagne à la mairie

Une partie du terrain du golf pourrait être transformé en développement résidentiel, commercial et récréotouristique.

Un entrepreneur a déjà déposé une offre d’achat. Cependant, même s’il s’agit d’un terrain privé, il importe à la Municipalité de donner ses orientations quant à l’avenir du projet.

Les citoyens ont d'ailleurs été invités à répondre à un sondage à ce sujet en juin 2020.

D'autres consultations à venir

Claude Lebel dirige la Municipalité depuis quatre ans. Il dit vouloir faire approuver ce projet par les citoyens d’abord et avant tout.

Ce n’est pas un conseil qui peut décider d’affaires de même. On a un Projet de programme particulier d’urbanisme en cours pour consulter la population. Ensuite, on va encore aller en sondage. Si on a 51 % contre le projet, c’est bien de valeur, on ne le fera pas , affirme-t-il.

Il assure qu’il n’y a rien de couler dans le ciment .

Le 7 novembre, il espère que les électeurs lui accordent leur confiance pour un deuxième mandat.

Claude Lebel brigue un deuxième mandat. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Deux candidats qui émettent des réserves

Sébastien Couture, qui se présente à la mairie avec son équipe de conseillers, se désole de voir que le projet avance rapidement, selon lui.

Les citoyens se sentent comme des spectateurs. Moi, je dis qu’il faut vraiment mettre ce projet sur la table et en discuter , souligne le candidat en entrevue jeudi.

M. Couture dit ne pas être contre le développement en général dans la municipalité, mais il souhaite apporter une meilleure planification stratégique au sein de l’administration, s’il est élu.

Sébastien Couture est candidat à la mairie dans l'équipe qui porte son nom. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Un autre candidat, indépendant et bien connu de la population, présente certaines réserves.

Ancien maire de Stoneham, de 2009 à 2017, Robert Miller veut se faire réélire. Pour lui, le projet du golf n’est pas une priorité .

On a le secteur de Vertmont-sur-le-Lac pour le raccordement aux égouts. Ce dossier attend. Alors avant de continuer avec le golf, je veux avoir l’ensemble du portrait , dit-il.

Robert Miller semble vouloir rassurer la population, puisque sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes partagent leurs inquiétudes quant au projet.

Ce n’est pas demain que ça va lever de terre. Il faut retourner à la table à dessin , poursuit-il.

Robert Miller, en ancien maire, se présente aux élections cette année. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Le projet a déjà un nom

À la mi-septembre, l’entrepreneur OÏKOS Construction a diffusé un communiqué concernant le projet sur le terrain du golf de Stoneham.

Nommé Escale boréale, le projet se promet d’être respectueux du milieu et de s’imbriquer parfaitement dans le décor bucolique de Stoneham, tout en proposant une offre commerciale proportionnellement étoffée ainsi qu’un legs récréotouristique omniprésent , peut-on y lire.

L’entrepreneur souligne qu’il offrira plus de détails quant à sa vision du projet d’ici la fin de l’année 2021.

Le propriétaire du golf de Stoneham n’a pas encore répondu à notre demande d’entrevue. Aux dernières nouvelles, une offre d’achat conditionnelle a été acceptée par le propriétaire, ce qu'a confirmé le maire sortant.

La Municipalité passe par le Projet de programme particulier d’urbanisme (PPU) pour discuter avec les citoyens de l’avenir de ce joyau de la communauté.

Propos recueillis par Guylaine Bussière