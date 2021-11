Des cours à l’école de permaculture de Val-d’Espoir dès l’été prochain

La Société de développement économique de Percé a bon espoir que des cours seront donnés à l'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir dès juin 2022.

Un comité d'experts en permaculture a été formé afin de présenter une offre de cours en permaculture et en agriculture innovante dès l'été prochain, selon Jean-François Kacou, président de la Société de développement économique de Percé et directeur général de la Ville de Percé.

Une demande subvention de 100 000 $ a aussi été déposée à Agriculture et Agroalimentaire Canada pour financer une partie de la construction d'une serre quatre saisons à un coût d'environ 125 000 $. Le projet a aussi fait l'objet d'une campagne de financement.

Dès l'été prochain, des cours d'initiation à la permaculture et à l'agriculture innovante, de courte durée, seront offerts au grand public, à des résidents de la MRCMunicipalité régionale de comté comme à des touristes de passage.

Il s'agit d'une première phase du projet. Il est prévu que l'école puisse offrir des cours de plus longue durée en collaboration avec d'autres organisations et des maisons d'enseignement.

La permaculture Mode d'agriculture fondé sur les principes du développement durable, se voulant respectueux de la biodiversité et de l'humain et consistant à imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels. - Dictionnaire Larousse

Les différents programmes de formation et leurs modalités de l'école sont encore à définir, selon le coordonnateur de la Société de développement économique de Percé, Emmanuel Esterez.

C'est le cas de l'ensemble des cours offerts et de leur contenu. On a eu des rencontres avec des agriculteurs, des citoyens et des organismes pour recueillir les besoins. Il va y avoir d’autres rencontres qui vont venir , précise M. Esterez.

Un premier marché public pourrait aussi être mis en place dès la fin de l'été.

De la permaculture à l'agriculture innovante

L'école va offrir des cours en permaculture, mais aussi en agriculture innovante , insiste Jean-François Kacou. On pourra avoir des cours pour savoir comment on peut faire pousser des tomates sur le toit d'un bâtiment, comment on peut faire de la culture de jardin différemment, ou quelles sont les nouvelles techniques d'irrigation qu'on peut développer , donne-t-il comme exemple.

Val-d'Espoir (en hiver) a déjà été un village reconnu pour son école d'agriculture et sa production maraîchère. (archives) Photo : Radio-Canada

La Ville de Percé avait amorcé en 2018 la réflexion sur projet d'école en permaculture, dont l'objectif est d'améliorer l'autonomie alimentaire de la région et stimuler la production agricole.

Le choix s'est porté sur Val-d'Espoir compte tenu de son patrimoine agricole. Le village a accueilli une école d'agriculture renommée, et ce, des années 30 jusqu'au début des années 60. La région était d'ailleurs reconnue pour sa production de petits pois, qui étaient distribués à l'échelle du Québec.

Le coût total du projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante est évalué à 2 millions de dollars, ce qui inclut une remise à niveau complète de l'ancienne école de Val-d'Espoir et l'aménagement d'autres bâtiments.

Les différentes rénovations ou constructions s'effectueraient en trois phases et pourraient s'étaler sur une dizaine d'années.