Faute de personnel vacciné, une garderie d’Edmundston coupe des services

Les propriétaires de la garderie Mélubulles viennent d’annoncer à leurs clients qu’ils n’offriront plus de service de garde après les heures de classe à compter du 19 novembre.

Cette décision aura des impacts sur les parents de 35 enfants, selon la copropriétaire, Mélanie Levesque-Dugas.

On a malheureusement dû prendre la décision de suspendre certains services, dit Mme Levesque-Dugas, car la garderie va perdre sept employés.

Ceux-ci refusent de se faire vacciner contre la COVID-19.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick demande la vaccination complète contre cette maladie pour le personnel des centres de la petite enfance. Ils ont jusqu’au 19 novembre pour le faire.

Sylvie Morin, une cliente de Mélubulles, doit maintenant trouver une nouvelle garderie qui pourra accueillir sa petite fille. Cela s’avère une tâche difficile.

J’ai vérifié au niveau des haltes scolaires, mais il n’y a pas de places. Les garderies en général n’ont pas de places. Donc pour l’instant, on ne sait pas trop ce qu’on va faire , dit Mme Morin.

La perte des services de garde complique aussi la vie de Sylvain Cyr, qui doit trouver une solution pour son fils de 9 ans, qui a un trouble du déficit de l’attention.

M. Cyr est camionneur et la mère de l’enfant s’apprête à faire un retour au travail après un congé.

Les garderies, il n'y en a plus. C’est sûr qu’il y a un des deux [parents] qui va falloir qu'il reste à la maison pour prendre soin de l’enfant , dit Sylvain Cyr.

C’est pas évident. Surtout au jour d’aujourd’hui, avec le coût de la vie, il n’y a plus un couple qui a les moyens de rester à la maison , ajoute-t-il.

Si des parents qui perdent leurs services de garde sont contraints de rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants, la politique gouvernementale de vaccination obligatoire aura créé d’importantes répercussions indirectes, s’inquiète Sylvie Morin. Ces parents-là travaillent. Certains sont des travailleurs essentiels , souligne la mère de famille.

Quant à Sylvain Cyr, il affirme que ce n’est pas en faisant peur et en les menaçant de mises à pied que l’on augmentera les taux de vaccination.

Mélanie Levesque-Dugas, la copropriétaire de la garderie Mélubulles d’Edmundston, aimerait que la vaccination obligatoire ne soit plus requise.

Ils sont prêts à se faire tester , dit-elle au sujet de ses employés qui refusent la vaccination et devront être remerciés.

On suit déjà les politiques depuis un an et demi, où au moindre symptôme, on les fait tester, on les fait rester chez eux. S’ils sont en contact, ils demeurent deux semaines isolés. Je ne comprends pas pourquoi qu’on ne pourrait pas juste continuer dans cette optique-là , affirme Mme Levesque-Dugas.

Le 5 octobre, le gouvernement du Nouveau-Brunswick annonçait que les travailleurs des centres de la petite enfance devaient être entièrement vaccinés d’ici le 19 novembre, ou alors ils risqueraient d’être placés en congé sans solde, à moins d’une exemption valide pour raison médicale.

La province exige aussi depuis le 22 septembre une preuve de vaccination pour accéder à certains lieux ou services — mais pas les services de garde.

Dans les jours précédant l’entrée en vigueur de cette politique, la province a constaté une augmentation des prises de rendez-vous pour être vaccinés contre la COVID-19.

