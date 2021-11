Football collégial : les Gaillards et les Couguars confiants pour les séries

L’entraîneur-chef du club de football des Gaillards du Cégep de Jonquière, Éric Paquet, s’en souvient encore très bien. Le 9 octobre dernier, son équipe a encaissé un cinglant revers de 60 à 17 contre les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches dans un match où les Jonquiérois ont été dominés sur toute la ligne.

Mais un mois plus tard, ce faux pas est maintenant loin dans la tête des Jonquiérois alors qu’ils se retrouvent en bonne posture pour le début des séries éliminatoires au sein du circuit collégial division 3. Les Gaillards ont fini la saison avec une fiche de cinq victoires et trois défaites (5-3) pour se hisser au deuxième rang de la section Nord-Est, signant deux victoires après l'affront en Beauce.

À partir de là, les joueurs se sont regroupés et se sont unis pour ne pas avoir à revivre un match comme ça. Depuis ce temps, on joue du bon football et on s'entraîne bien , avoue le pilote jonquiérois.

C’est donc en étant gonflés à bloc, aux dires d’Éric Paquet, que sa troupe accueillera les Cavaliers du Collège Champlain Saint-Lambert (5-3, 3e dans la section Sud-Ouest) sur le terrain du Cégep de Jonquière, samedi après-midi, pour le duel en quarts de finale. Les deux clubs ne se sont pas affrontés depuis 2016 puisqu’ils n’évoluent pas dans la même section en saison régulière.

Des fois, c’est dans l’adversité que tu deviens meilleur, tu peux faire une réflexion sur tes pratiques et sur ton éthique de travail et je pense qu’on l’a fait. Être parfait pendant une saison complète, et perdre en quarts de finale, ce n’est pas ce que tu veux. Nous, on ce qu’on voulait, c’est de faire les séries, faire partie de la danse finale. On est là et c’est à nous de jouer notre meilleur football , souligne Paquet.

Les Gaillards ont atteint le Bol d’Or, la grande finale du football collégial, au cours des quatre dernières éditions de l’événement. L’équipe a remporté le titre en 2018. Le rendez-vous avait été annulé l’an dernier en raison de la pandémie.

Selon l’entraîneur-chef, ses protégés devront surveiller étroitement le quart des Cavaliers, Phillip Pelletier, pour espérer l’emporter. Ce dernier a dominé ses pairs dans la section Sud-Ouest pendant le calendrier grâce à des gains aériens de 2223 verges. Il a aussi réussi 20 passe de touché. À titre de comparaison, le quart des Gaillards, Olivier Lefebvre, a cumulé 1187 verges par la passe et réussi 12 touchés.

Les Couguars veulent jouer les trouble-fêtes

De leur côté, les Couguars du Cégep de Chicoutimi ont terminé la campagne avec un dossier de ,500 grâce à quatre gains et autant de revers, ce qui leur a valu la troisième position dans la section Nord-Est. Ils se rendront au Cégep de Lanaudière samedi pour y affronter les Triades, qui n’ont subi que deux défaites en huit sorties cette saison dans l’autre division.

Les Couguars du Cégep de Chicoutimi ont fini au troisième rang de la division Nord-Est en saison régulière. Photo : Gracieuseté du Cégep de Chicoutimi

On a eu une bonne semaine de pratique et la confiance est au maximum pour nous […] On s’en va là en affaires et pour vraiment travailler contre cette équipe, et à la fin, remporter le match , lance l’instructeur-chef par intérim des Couguars, Jean-Philippe Caron-Tremblay.

Ce dernier a pris la place en cours de route de Nicolas Ménachi qui a dû s’absenter pour des raisons personnelles.

Menés par le quart Cédric Bernal, auteur de six passes de touché et de gains de 1061 verges par la voie des airs, les Couguars ont connu une amélioration constante au fil des semaines. Le jeu défensif est l’un des aspects qui enchante le plus leur entraîneur.

Notre défensive a vraiment été le cœur de notre équipe. On fait de belles choses, on a créé beaucoup de revirements, on a travaillé fort, on a défié les équipes et je pense vraiment que c’est notre point fort. Et notre offensive ne cesse de progresser , a expliqué le pilote chicoutimien.

Les Couguars n’ont jamais remporté le Bol d’Or dans leur histoire. Ils s’étaient inclinés en finale en 2013 alors que la rencontre avait été présentée devant leurs partisans, à Chicoutimi.