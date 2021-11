Le Forge FC ajoute à la belle année du soccer canadien

Défaite 3-1 lors du match aller de sa confrontation contre Santos de Guapiles en quarts de finale de la compétition préliminaire à la Ligue des champions, la formation ontarienne a renversé sa rivale avec un jeu blanc de 3-0 lors du match retour pour sortir gagnante 4-3 au pointage cumulatif.

C'était fantastique. Ça représente tellement pour nous, pour la ligue et pour l'ensemble du pays. Représenter le Canada au plus haut niveau, c'est énorme, alors nous sommes très fiers , a dit Kyle Bekker, le capitaine du Forge FC, au retour à l'entraînement jeudi.

Cet exploit fait sortir de l'ombre notre équipe et nos joueurs.

La Première ligue canadienne n'existe que depuis 2019. Hamilton a gagné les deux premiers championnats du circuit et l'équipe contemple le triplé alors qu'elle est deuxième au classement.

La Ligue des champions est quant à elle réservée à la crème de la crème des clubs de soccer professionnels d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. N'y accède pas qui veut.

L'exploit du Forge FC tient donc au fait que pour accéder à cette grande compétition, l'équipe a dû gagner le championnat de sa ligue, ce qui lui a permis de prendre part à la Ligue de la CONCACAF. Elle a ensuite battu Club Deportivo FAS, une équipe salvadorienne, Club Atletico Independiente de La Chorrera, un club panaméen, puis Santos de Guapiles, du Costa Rica, pour atteindre la Ligue des champions.

C'est un bon moment pour soutenir le soccer canadien, dit le défenseur Maxim Tissot. Je pense que Forge en fait partie autant que toutes les belles histoires de soccer au pays.

Rappelons que l'équipe canadienne de soccer féminin a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo et que l'équipe nationale masculine a de bonnes chances de participer à la prochaine Coupe du monde de la FIFA pour la première fois en 36 ans. Bon nombre de joueurs et joueuses canadiens se sont aussi démarqués avec leurs équipes respectives en Europe et aux États-Unis notamment au cours de la dernière année.

L'attaquant Omar Browne a inscrit un but de toute beauté mardi soir pour ouvrir la marque. Photo : Concacaf/Saffron Images / Brandon Taylor

Toujours plus pour le Forge FC

À l'image des sélections nationales du Canada, l'équipe de Bobby Smyrniotis se permet d'être ambitieuse.

À Forge, on veut gagner le plus de titres possible. On veut gagner la Première ligue canadienne évidemment. On voulait gagner le championnat canadien aussi et on est passé très près cette année, puis on est encore dans la (Ligue de la CONCACAF) donc on a eu trois compétitions en sept ou huit jours , a précisé Tissot.

Mardi, après la victoire des siens, Smyrniotis a qualifié ses joueurs de superhéros en raison des exigences du calendrier. Et il le pense toujours.

Nous avons beaucoup d'objectifs et nous en demandons beaucoup à nos joueurs. Ils doivent jouer tous les trois jours cette année. Et compte tenu des résultats qu'on a eus, ce sont des superhéros , explique-t-il.

On n'a pas le personnel du Real Madrid non plus. On n'a pas 42 employés pour masser nos joueurs et prendre soin d'eux. On a une petite équipe et on fait tous de notre mieux. Les joueurs font un excellent travail [...] et ils ont tous adopté notre philosophie.

Le Forge FC reprendra le collier très rapidement. Il affrontera son rival de la Première ligue, York United, samedi et mardi. Advenant deux victoires, il s'assurerait du premier rang au classement général en vue des séries.