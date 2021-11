Le ministre Christian Dubé promet de 15 à 18 000 $ pour toute infirmière qui accepterait de joindre le réseau public à temps plein.

Deux personnes ont accepté de travailler pour le CISSS-AT, mais à temps partiel.

Plusieurs professionnels en soins qui travaillaient à temps partiel ont cependant augmenté leur disponibilité, selon la PDG du CISSS-AT Caroline Roy.

On a quand même un bon nombre de personnes qui ont choisi de rehausser leur disponibilité au sein de l'organisation, donc des gens à temps partiel qui ont confirmé que pour la prochaine année, ils allaient travailler à temps complet. Certaines personnes aussi qui nous donnent plus de disponibilités sur leur fin de semaine de congé. Une citation de :Caroline Roy, PDG du CISSS-AT

Il manque toujours 250 infirmières pour répondre aux besoins dans la région. Caroline Roy croit que le plan Dubé pourrait être ajusté pour favoriser l'embauche de main-d'œuvre en Abitibi-Témiscamingue.

Est-ce qu'il y a des modulations, est-ce qu'il y a des propositions différentes qui pourraient être faites pour qu'en Abitibi-Témiscamingue on puisse aussi en bénéficier du recrutement de ces infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes au sein de notre réseau? Il y aura possiblement des ajustements qui nous permettront d'avoir un impact en région.

Vaccination obligatoire

D’ailleurs, on pousse un soupir de soulagement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue au lendemain de l'abandon de la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé.

Plus de 200 employés du CISSS-AT ne sont toujours pas adéquatement vaccinés.

24 travailleurs de la santé, soit 14 employés du CISSS-AT et 10 provenant de la main-d'œuvre indépendante, ont été retirés du travail parce qu'ils refusent aussi de subir trois tests de dépistage par semaine.

Les équipes sont relativement petites, les déplacements ou les affectations peuvent se faire d’une équipe à l’autre, au quotidien, au sein de nos installations. Par contre, il n’y a aucun service pour lequel il y a eu un déplacement par exemple d’un territoire de MRC vers un autre, aucune rupture non plus de service pour la population en lien avec le retrait de ces 24 personnes , indique Caroline Roy.

Vaccination des enfants

Aucun vaccin contre la COVID-19 n'est encore homologué par Santé Canada pour les enfants de 5 à 11 ans, mais déjà, les responsables de la vaccination se préparent en Abitibi-Témiscamingue.

Ils planifient d'ouvrir des plages dans les cliniques de vaccination pour les enfants plutôt que d'aller vacciner directement dans les écoles.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

On a besoin du consentement parental pour l’ensemble des enfants qui vont bénéficier de la vaccination, donc la facilité pour la présence des parents est beaucoup plus grande dans les sites de vaccination. On va aussi ouvrir des plages qui vont répondre plus aux besoins des parents, c’est-à-dire les soirées, après l’école et la fin de semaine , affirme Katia Châteauvert, directrice de la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue.

Un nouveau cas de COVID-19

Dans son plus récent bilan, la santé publique a recensé un nouveau cas de COVID-19 en Abitibi-Ouest.

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue précise qu’une personne est hospitalisée en raison de la COVID-19 et que l’éclosion de COVID à l’Hôpital de Val-d’Or est terminée.

L’Abitibi-Témiscamingue compte six cas confirmés toujours actifs de COVID-19.